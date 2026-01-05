Ai fini dell’accesso al terzo condono edilizio, in presenza di un’area vincolata, esiste una differenza tra abusi “maggiori” e abusi “minori”? In caso di rigetto preceduto da preavviso, l’amministrazione è tenuta a confutare analiticamente le argomentazioni del privato?

Condono edilizio in area vincolata e preavviso di rigetto: i chiarimenti del TAR Lazio

Sono due domande che ricorrono spesso nella pratica, soprattutto quando il procedimento di condono si colloca in contesti complessi, caratterizzati da vincoli paesaggistici e da interventi che hanno comportato la realizzazione di superfici e volumi autonomi.

Ha provato a rispondere il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 23693 del 24 dicembre 2025 che offre un’occasione per chiarire alcuni profili centrali relativi all’ultima sanatoria straordinaria prevista dal D.L. n. 269/2003 (il terzo condono edilizio) e il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990.

Il contenzioso trae origine dal rigetto di più istanze di condono edilizio presentate per opere abusive realizzate all’interno di un medesimo compendio funzionale. Le opere oggetto delle domande risultavano caratterizzate da superfici e volumetrie autonome, tali da incidere in modo significativo sull’assetto edilizio originario.

L’amministrazione aveva respinto le istanze fondando il diniego su una pluralità di ragioni tra loro autonome, tra cui:

la presenza di vincoli paesaggistici insistenti sull’area;

il collegamento delle istanze di condono con ulteriori domande riferite ad opere abusive insistenti nello stesso ambito, con conseguente superamento dei limiti dimensionali previsti dalla disciplina del terzo condono;

l’insistenza delle opere su area ritenuta non nella piena disponibilità del richiedente.

Nel ricorso, la parte interessata contestava l’impostazione seguita dall’amministrazione sotto diversi profili.

Da un lato, sosteneva che i vincoli fossero di inedificabilità relativa e che, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto acquisire il parere dell’ente preposto alla tutela e verificare la conformità urbanistica delle opere. Dall’altro, lamentava la violazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, ritenendo che le osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto non fossero state adeguatamente considerate.

Un’ulteriore censura riguardava il superamento dei limiti dimensionali della sanatoria previsti dal terzo condono. Secondo la ricorrente, le opere non avrebbero dovuto essere valutate unitariamente, in quanto: