Quadro normativo di riferimento

Per comprendere appieno la decisione del TAR Lazio è utile soffermarsi sulla struttura del terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003.

A differenza delle sanatorie “ordinarie” (e del primo condono), il legislatore ha costruito un impianto fortemente selettivo, che non affida l’esito del procedimento a una valutazione puntuale della conformità urbanistica, ma individua a monte quali illeciti possano essere sanati e quali restino esclusi.

Il comma 25 dell’art. 32 fissa i limiti dimensionali entro cui la sanatoria può operare. Il comma 26, invece, introduce una distinzione netta tra le diverse tipologie di illecito edilizio, rinviando all’Allegato 1 e disciplinando in modo specifico l’accesso alla sanatoria in presenza di vincoli.

L’Allegato 1 distingue tra:

tipologie 1, 2 e 3, che comprendono interventi comportanti la realizzazione di nuove superfici o nuovi volumi ( abusi maggiori );

); tipologie 4, 5 e 6, riferite a interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (abusi minori).

In presenza di vincoli, la sanatoria è ammessa esclusivamente per le tipologie di illecito minori, mentre per gli abusi maggiori opera una preclusione legale, che impedisce l’accesso al condono.

Completa il quadro, sul piano procedimentale, l’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, che disciplina il preavviso di rigetto e l’obbligo motivazionale dell’amministrazione.