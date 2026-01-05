Condono edilizio in area vincolata e preavviso di rigetto: i chiarimenti del TAR Lazio
Il TAR Lazio (sentenza n. 23693 /2025) su abusi maggiori, abusi minori e limiti dell’istruttoria nel terzo condono edilizio
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere appieno la decisione del TAR Lazio è utile soffermarsi sulla struttura del terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003.
A differenza delle sanatorie “ordinarie” (e del primo condono), il legislatore ha costruito un impianto fortemente selettivo, che non affida l’esito del procedimento a una valutazione puntuale della conformità urbanistica, ma individua a monte quali illeciti possano essere sanati e quali restino esclusi.
Il comma 25 dell’art. 32 fissa i limiti dimensionali entro cui la sanatoria può operare. Il comma 26, invece, introduce una distinzione netta tra le diverse tipologie di illecito edilizio, rinviando all’Allegato 1 e disciplinando in modo specifico l’accesso alla sanatoria in presenza di vincoli.
L’Allegato 1 distingue tra:
- tipologie 1, 2 e 3, che comprendono interventi comportanti la realizzazione di nuove superfici o nuovi volumi (abusi maggiori);
- tipologie 4, 5 e 6, riferite a interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (abusi minori).
In presenza di vincoli, la sanatoria è ammessa esclusivamente per le tipologie di illecito minori, mentre per gli abusi maggiori opera una preclusione legale, che impedisce l’accesso al condono.
Completa il quadro, sul piano procedimentale, l’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, che disciplina il preavviso di rigetto e l’obbligo motivazionale dell’amministrazione.
Documenti AllegatiSentenza TAR Lazio 24 dicembre 2025, n. 23693
