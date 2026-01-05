I principi espressi dal TAR

È su questo impianto normativo che il TAR Lazio innesta il proprio ragionamento.

Il Collegio afferma che la distinzione tra abusi maggiori e abusi minori è decisiva ai fini dell’accesso al terzo condono edilizio in area vincolata. Le opere oggetto di causa vengono qualificate come abusi maggiori, in quanto riconducibili a interventi con autonoma rilevanza volumetrica.

In presenza di vincoli, tali interventi risultano insanabili in radice, poiché la normativa consente la sanatoria esclusivamente per gli abusi di minore entità.

Il TAR chiarisce inoltre che, quando opera una preclusione legale alla sanatoria, l’amministrazione non è tenuta né ad acquisire il parere dell’ente preposto alla tutela del vincolo, né a verificare la conformità urbanistica ed edilizia delle opere.

Quanto al preavviso di rigetto, il Collegio ribadisce che l’amministrazione non è obbligata a confutare analiticamente tutte le osservazioni del privato, essendo sufficiente una motivazione complessiva, logicamente coerente e idonea a sorreggere il provvedimento finale.

In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento del diniego è sufficiente a determinarne la tenuta, con assorbimento delle ulteriori censure.