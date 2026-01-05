Analisi tecnica della sentenza

La sentenza del TAR Lazio si presta a una lettura particolarmente istruttiva perché rende evidente, senza ambiguità, qual è il passaggio logico che governa l’intero esito del giudizio.

Il TAR non costruisce il rigetto del ricorso a partire da profili procedimentali o da valutazioni istruttorie, ma compie innanzitutto a monte una qualificazione giuridica dell’intervento. Le opere oggetto delle istanze vengono ricondotte alla categoria degli abusi maggiori, in quanto comportano la realizzazione di nuove superfici e nuovi volumi. Questo dato, combinato con la presenza di vincoli sull’area, è sufficiente a chiudere il ragionamento.

È qui che si colloca la motivazione decisiva della sentenza: nel terzo condono edilizio, gli abusi maggiori realizzati in area vincolata sono insanabili “in radice”, per effetto diretto dell’art. 32, comma 26, della Legge n. 326/2003. Non si tratta di una valutazione discrezionale dell’amministrazione, né di una scelta istruttoria discutibile, ma di una preclusione legale che opera a monte del procedimento.

Una volta chiarito questo punto, tutto il resto perde centralità. Il TAR lo dice in modo netto, anche se senza enfatizzarlo:

la natura relativa del vincolo non assume rilievo;

l’eventuale conformità urbanistica delle opere diventa irrilevante;

non è necessario acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo;

la questione del cumulo delle volumetrie e del superamento dei limiti dimensionali resta sullo sfondo;

le doglianze sul preavviso di rigetto e sull’istruttoria non sono idonee a scalfire il diniego.

Il giudice applica, in sostanza, un principio di metodo che emerge con chiarezza dalla motivazione: quando l’insanabilità discende direttamente dalla legge, l’istruttoria non può trasformarsi in uno strumento per rimettere in discussione una preclusione normativa. In presenza di una ragione ostativa autosufficiente, tutte le ulteriori censure risultano assorbite.

La sentenza è, quindi, esemplare nel ricordare che, nel terzo condono edilizio, la prima verifica non riguarda “come” l’amministrazione abbia istruito il procedimento, ma se l’intervento rientri o meno tra quelli astrattamente sanabili. Se la risposta è negativa, ogni ulteriore approfondimento – per quanto accurato – è destinato a restare privo di effetti sull’esito finale.