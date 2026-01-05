Conclusioni operative

In definitiva, il TAR Lazio ha respinto il ricorso e confermato il diniego sull’istanza di condono. Una pronuncia che offre una chiave di lettura particolarmente chiara del terzo condono edilizio, perché riporta l’attenzione sul vero snodo del procedimento: la qualificazione dell’abuso e la sua collocazione in area vincolata.

Il TAR chiarisce, in modo netto, che quando l’intervento integra un abuso “maggiore” e insiste su un’area vincolata, la sanatoria è preclusa per legge. Si tratta di una insanabilità che opera a monte, prima di qualsiasi valutazione istruttoria o procedimentale, e che rende irrilevanti tutte le verifiche successive.

Ne discendono alcune indicazioni operative di rilievo:

nel terzo condono edilizio, la distinzione tra abusi maggiori e abusi minori è decisiva e va affrontata come primo passaggio dell’analisi, prima ancora di interrogarsi sulla conformità urbanistica;

maggiori e abusi minori è e va affrontata come primo passaggio dell’analisi, prima ancora di interrogarsi sulla conformità urbanistica; gli abusi maggiori restano insanabili in area vincolata, anche quando il vincolo è di natura relativa e anche quando l’opera risulti conforme agli strumenti urbanistici;

in presenza di una preclusione legale, non è necessario acquisire il parere dell’autorità preposta al vincolo, né svolgere verifiche di compatibilità urbanistica o paesaggistica;

le censure relative al preavviso di rigetto, all’istruttoria o al cumulo delle volumetrie non sono idonee a scalfire il diniego quando questo è sorretto da una ragione ostativa autosufficiente;

in un provvedimento plurimotivato, la tenuta di una sola motivazione legittima è sufficiente a determinarne la stabilità.

La decisione conferma, in definitiva, che nel terzo condono edilizio la domanda da porsi non è se l’opera possa essere “resa compatibile”, ma se rientri o meno tra quelle che l’ordinamento consente di sanare. Quando la risposta è negativa, l’esito del procedimento è già segnato, indipendentemente dalla qualità dell’istruttoria o dal contenuto delle osservazioni del privato.

Una pronuncia che, proprio per la sua linearità, costituisce un utile punto di riferimento per chi, nella pratica professionale, è chiamato a valutare la reale percorribilità delle istanze di condono in contesti vincolati.