Condono edilizio in area vincolata e preavviso di rigetto: i chiarimenti del TAR Lazio
Il TAR Lazio (sentenza n. 23693 /2025) su abusi maggiori, abusi minori e limiti dell’istruttoria nel terzo condono edilizio
Conclusioni operative
In definitiva, il TAR Lazio ha respinto il ricorso e confermato il diniego sull’istanza di condono. Una pronuncia che offre una chiave di lettura particolarmente chiara del terzo condono edilizio, perché riporta l’attenzione sul vero snodo del procedimento: la qualificazione dell’abuso e la sua collocazione in area vincolata.
Il TAR chiarisce, in modo netto, che quando l’intervento integra un abuso “maggiore” e insiste su un’area vincolata, la sanatoria è preclusa per legge. Si tratta di una insanabilità che opera a monte, prima di qualsiasi valutazione istruttoria o procedimentale, e che rende irrilevanti tutte le verifiche successive.
Ne discendono alcune indicazioni operative di rilievo:
- nel terzo condono edilizio, la distinzione tra abusi maggiori e abusi minori è decisiva e va affrontata come primo passaggio dell’analisi, prima ancora di interrogarsi sulla conformità urbanistica;
- gli abusi maggiori restano insanabili in area vincolata, anche quando il vincolo è di natura relativa e anche quando l’opera risulti conforme agli strumenti urbanistici;
- in presenza di una preclusione legale, non è necessario acquisire il parere dell’autorità preposta al vincolo, né svolgere verifiche di compatibilità urbanistica o paesaggistica;
- le censure relative al preavviso di rigetto, all’istruttoria o al cumulo delle volumetrie non sono idonee a scalfire il diniego quando questo è sorretto da una ragione ostativa autosufficiente;
- in un provvedimento plurimotivato, la tenuta di una sola motivazione legittima è sufficiente a determinarne la stabilità.
La decisione conferma, in definitiva, che nel terzo condono edilizio la domanda da porsi non è se l’opera possa essere “resa compatibile”, ma se rientri o meno tra quelle che l’ordinamento consente di sanare. Quando la risposta è negativa, l’esito del procedimento è già segnato, indipendentemente dalla qualità dell’istruttoria o dal contenuto delle osservazioni del privato.
Una pronuncia che, proprio per la sua linearità, costituisce un utile punto di riferimento per chi, nella pratica professionale, è chiamato a valutare la reale percorribilità delle istanze di condono in contesti vincolati.
Documenti AllegatiSentenza TAR Lazio 24 dicembre 2025, n. 23693
