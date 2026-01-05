Blumatica Energy
Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni

Condono edilizio in area vincolata e preavviso di rigetto: i chiarimenti del TAR Lazio

Il TAR Lazio (sentenza n. 23693 /2025) su abusi maggiori, abusi minori e limiti dell’istruttoria nel terzo condono edilizio

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 05/01/2026

Conclusioni operative

In definitiva, il TAR Lazio ha respinto il ricorso e confermato il diniego sull’istanza di condono. Una pronuncia che offre una chiave di lettura particolarmente chiara del terzo condono edilizio, perché riporta l’attenzione sul vero snodo del procedimento: la qualificazione dell’abuso e la sua collocazione in area vincolata.

Il TAR chiarisce, in modo netto, che quando l’intervento integra un abuso “maggiore” e insiste su un’area vincolata, la sanatoria è preclusa per legge. Si tratta di una insanabilità che opera a monte, prima di qualsiasi valutazione istruttoria o procedimentale, e che rende irrilevanti tutte le verifiche successive.

Ne discendono alcune indicazioni operative di rilievo:

  • nel terzo condono edilizio, la distinzione tra abusi maggiori e abusi minori è decisiva e va affrontata come primo passaggio dell’analisi, prima ancora di interrogarsi sulla conformità urbanistica;
  • gli abusi maggiori restano insanabili in area vincolata, anche quando il vincolo è di natura relativa e anche quando l’opera risulti conforme agli strumenti urbanistici;
  • in presenza di una preclusione legale, non è necessario acquisire il parere dell’autorità preposta al vincolo, né svolgere verifiche di compatibilità urbanistica o paesaggistica;
  • le censure relative al preavviso di rigetto, all’istruttoria o al cumulo delle volumetrie non sono idonee a scalfire il diniego quando questo è sorretto da una ragione ostativa autosufficiente;
  • in un provvedimento plurimotivato, la tenuta di una sola motivazione legittima è sufficiente a determinarne la stabilità.

La decisione conferma, in definitiva, che nel terzo condono edilizio la domanda da porsi non è se l’opera possa essere “resa compatibile”, ma se rientri o meno tra quelle che l’ordinamento consente di sanare. Quando la risposta è negativa, l’esito del procedimento è già segnato, indipendentemente dalla qualità dell’istruttoria o dal contenuto delle osservazioni del privato.

Una pronuncia che, proprio per la sua linearità, costituisce un utile punto di riferimento per chi, nella pratica professionale, è chiamato a valutare la reale percorribilità delle istanze di condono in contesti vincolati.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Condono edilizio Abusi edilizi DPR n. 380/2001

Documenti Allegati

INDICE

1
Condono edilizio in area vincolata e preavviso di rigetto: i chiarimenti del TAR Lazio
2
Quadro normativo di riferimento
3
I principi espressi dal TAR
4
Analisi tecnica della sentenza
5
Conclusioni operative
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026