La destinazione dell’immobile a prima casa può rendere condonabile una nuova costruzione in area vincolata? Il superamento “contenuto” della cubatura prevista dalla legge regionale incide davvero sulla sanabilità? Oppure, in presenza di un abuso maggiore, ogni valutazione su esigenze abitative, tempo e affidamento è giuridicamente irrilevante?

Sono queste le questioni che attraversano la sentenza n. 936 del 4 febbraio 2026 del Consiglio di Stato, chiamato a chiarire se la qualificazione dell’intervento come abuso maggiore in area plurivincolata escluda in radice qualsiasi spazio per il condono edilizio, anche quando l’opera è destinata a prima casa e lo scostamento volumetrico rispetto ai limiti regionali appare contenuto.

Diniego di condono edilizio in area vincolata: il caso e i motivi del ricorso

La controversia prende avvio dal diniego di condono edilizio opposto a un’istanza presentata ai sensi del c.d. terzo condono, relativa a un immobile a destinazione residenziale realizzato in un’area interessata da una pluralità di vincoli paesaggistici e ambientali.

Il provvedimento di rigetto si fondava su due autonome ragioni ostative, entrambe previste dalla legge regionale n. 12/2004 (siamo nella Regione Lazio):

la non condonabilità degli abusi edilizi realizzati in area vincolata ;

; il superamento del limite massimo di cubatura previsto dalla normativa regionale (300 mc per singola domanda), ritenuto applicabile all’intervento in esame.

Il ricorso proposto in primo grado era stato respinto, sul presupposto che l’opera dovesse essere qualificata come abuso edilizio maggiore, non suscettibile di sanatoria ai sensi del d.l. n. 269/2003, e che il diniego impugnato avesse natura rigidamente vincolata, tale da rendere irrilevanti:

la destinazione dell’immobile a uso abitativo;

il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso;

l’asserito diritto alla casa invocato dai ricorrenti.

Con l’appello, gli interessati hanno riproposto le proprie censure, concentrandole su alcuni profili centrali.

In primo luogo, è stata contestata la valenza ostativa dei vincoli paesaggistici, sostenendo che l’area avrebbe ormai assunto una stabile vocazione residenziale, anche in ragione della presenza di edificazioni analoghe e di attività nelle zone limitrofe.

In secondo luogo, gli appellanti hanno insistito sulla destinazione dell’immobile a prima casa, richiamando la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. d), della legge regionale, e sostenendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta all’ipotesi di sanabilità prevista per gli immobili residenziali entro determinati limiti volumetrici.

Ulteriore profilo di censura ha riguardato la limitata entità dello scostamento volumetrico, pari a circa 50 mc oltre il limite previsto, ritenuta inidonea, secondo la prospettazione difensiva, a giustificare il rigetto dell’istanza.

Infine, è stata dedotta la mancata comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, anche alla luce del lungo tempo trascorso dalla presentazione della domanda di condono, sostenendo che il diniego avrebbe richiesto una motivazione rafforzata in ordine alla prevalenza delle ragioni pubblicistiche.

Su queste questioni è stato quindi chiamato a pronunciarsi il Consiglio di Stato, chiarendo se la qualificazione dell’intervento come abuso maggiore in area vincolata escluda in radice ogni spazio per la sanatoria.

Condono edilizio in area vincolata: il quadro normativo di riferimento

La decisione del Consiglio di Stato si colloca all’interno di un assetto normativo nel quale il terzo condono edilizio assume una portata significativamente più restrittiva rispetto alle sanatorie precedenti.

Il riferimento centrale è il d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, che ha introdotto una disciplina caratterizzata da un ambito oggettivo circoscritto, soprattutto in presenza di vincoli paesaggistici e ambientali.

A differenza del condono del 1985, il legislatore ha previsto limiti ulteriori e puntuali, escludendo espressamente alcune categorie di intervento dalla sanatoria.

Elemento decisivo è la distinzione, operata dall’allegato 1 al decreto-legge, tra:

abusi edilizi “minori” , riconducibili a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, a condizione che non comportino incremento di volumetria o superficie;

, riconducibili a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, a condizione che non comportino incremento di volumetria o superficie; abusi edilizi “maggiori”, comprendenti nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie, sottratti alla sanatoria quando realizzati in area vincolata.

Per questi ultimi, la normativa statale esclude la condonabilità anche in presenza di vincoli di inedificabilità relativa e indipendentemente dalla conformità urbanistica dell’intervento o dalla sua destinazione funzionale.

A tale disciplina si affianca la normativa regionale, che nel caso esaminato ha ulteriormente ristretto l’ambito della sanatoria. In questo contesto, la legge regionale:

ribadisce la non condonabilità degli abusi realizzati in aree vincolate ;

; introduce limiti volumetrici stringenti, differenziati in base alla destinazione dell’immobile, ma comunque non derogabili al di fuori delle ipotesi espressamente ammesse.

In questo contesto, la destinazione dell’immobile a prima casa non assume valore generale, ma rileva solo all’interno delle fattispecie astrattamente sanabili.

Essa non è quindi idonea a superare i divieti posti dalla normativa statale e regionale nei confronti degli abusi maggiori in area vincolata.

Il quadro normativo va infine letto alla luce dei principi costituzionali elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui il legislatore ha già operato il bilanciamento tra:

il diritto all’abitazione, quale espressione del diritto di proprietà;

la tutela dell’ambiente e del paesaggio, valore primario e trasversale dell’ordinamento.

È su questo impianto normativo, caratterizzato da presupposti vincolati e non discrezionali, che si fonda la decisione del Consiglio di Stato, prima ancora che sulle specificità del caso concreto.

Condono edilizio in area vincolata: i principi espressi dal Consiglio di Stato

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, chiarendo in modo netto quando il diniego di condono non lascia alcuno spazio valutativo all’amministrazione.

Un primo profilo riguarda la struttura del provvedimento impugnato.

Il diniego di condono fondato su più ragioni autonome ha natura plurimotivata: in questi casi, l’annullamento è possibile solo se risultano illegittimi tutti i presupposti posti a fondamento dell’atto, essendo sufficiente la tenuta anche di una sola motivazione per sorreggerlo in sede giurisdizionale.

Il Collegio ribadisce poi un principio centrale in materia di sanatorie: gli abusi edilizi “maggiori” realizzati in area vincolata non sono suscettibili di condono.

La nuova costruzione o la ristrutturazione edilizia eseguita in presenza di vincoli paesaggistici resta esclusa dalla sanatoria:

anche se il vincolo comporta un’inedificabilità relativa;

anche se l’intervento risulta conforme agli strumenti urbanistici;

anche se le opere sono anteriori all’imposizione del vincolo.

In questo quadro, assume rilievo dirimente la qualificazione giuridica dell’intervento, non le sue caratteristiche funzionali.

La destinazione dell’immobile a prima casa, pur richiamata dagli appellanti, è ritenuta irrilevante quando l’opera integra un abuso maggiore in area vincolata. Il bilanciamento tra diritto all’abitazione e tutela del paesaggio è stato infatti già operato dal legislatore, che ha consapevolmente escluso tali interventi dall’ambito del terzo condono.

Analoga irrilevanza viene attribuita alla limitata entità dello scostamento volumetrico.

Il superamento dei limiti fissati dalla normativa regionale, anche se contenuto e privo di finalità speculative, è sufficiente a qualificare l’intervento come abuso maggiore e non può essere giustificato dalle esigenze abitative del nucleo familiare.

Il Consiglio di Stato esclude inoltre che il decorso del tempo possa incidere sulla legittimità del diniego.

Non è configurabile alcun affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto illecita, né l’amministrazione è soggetta a termini decadenziali nell’esercizio dei poteri repressivi o nel rigetto della domanda di condono.

Da ultimo, la sentenza ribadisce la natura rigidamente vincolata del diniego di condono in presenza dei presupposti ostativi previsti dalla legge.

In tali ipotesi:

non è richiesta alcuna comparazione tra interesse pubblico e interesse privato;

non è necessaria una motivazione rafforzata;

è sufficiente il richiamo ai dati normativi e fattuali che impediscono la sanatoria.

Condono edilizio in area vincolata: analisi tecnica e ricadute operative per i tecnici

La sentenza offre indicazioni di immediata utilità per l’attività professionale, in particolare nella fase preliminare di valutazione della condonabilità di un abuso edilizio.

Il primo snodo tecnico riguarda la qualificazione dell’intervento.

Prima di qualsiasi valutazione sulla destinazione dell’immobile o sull’entità della volumetria realizzata, il tecnico deve stabilire se l’opera rientra tra gli abusi edilizi “maggiori” o “minori”. In presenza di nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie, la sussistenza di vincoli paesaggistici o ambientali preclude in radice la possibilità di accedere al terzo condono, indipendentemente da ogni altra circostanza.

Un secondo profilo operativo riguarda il rapporto tra vincolo e contesto urbanizzato.

La presenza di altri manufatti, anche se analoghi, o la dedotta vocazione residenziale dell’area non attenuano la portata del vincolo. Al contrario, una compromissione già in atto rafforza l’esigenza di evitare ulteriori alterazioni del territorio. Per il tecnico, ciò implica che il richiamo a precedenti edificazioni o a sanatorie rilasciate in casi simili non costituisce un parametro affidabile.

Particolarmente significativa è poi la questione della prima casa.

La destinazione residenziale dell’immobile, anche se dichiarata e documentata, non assume rilievo dirimente quando l’intervento integra un abuso maggiore in area vincolata. La verifica della “prima casa” rileva solo all’interno delle ipotesi astrattamente sanabili e non può essere utilizzata per superare i divieti posti dalla normativa statale e regionale.

Analoga impostazione vale per il tema della cubatura.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, non esiste una soglia di “tollerabilità” dello scostamento: anche un superamento contenuto dei limiti volumetrici fissati dalla legge regionale contribuisce a qualificare l’intervento come abuso maggiore, a nulla rilevando l’assenza di intenti speculativi o le esigenze abitative del nucleo familiare.

La sentenza chiarisce infine la irrilevanza del fattore tempo.

Il decorso degli anni dalla realizzazione dell’abuso o dalla presentazione della domanda di condono non incide sulla legittimità del diniego e non radica alcun affidamento tutelabile. La valutazione sulla sanabilità non può essere differita né fondata sull’inerzia dell’amministrazione.

Nel complesso, la vicenda evidenzia un errore ricorrente nella pratica professionale: invertire l’ordine delle verifiche, partendo dalle esigenze abitative, dalla prima casa o dal contesto urbano per arrivare solo in un secondo momento alla qualificazione giuridica dell’intervento.

La sentenza ribadisce invece che il percorso corretto è l’opposto: prima la qualificazione dell’abuso e la verifica dei vincoli, poi – solo se la legge lo consente – ogni ulteriore valutazione.

Condono edilizio in area vincolata: conclusioni operative

La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce che, in presenza di vincoli paesaggistici o ambientali, la sanatoria edilizia non è una valutazione di opportunità, ma un accertamento vincolato.

La verifica decisiva riguarda la qualificazione dell’intervento. Se l’opera integra un abuso edilizio maggiore, la possibilità di condono è esclusa a monte, senza che possano assumere rilievo la destinazione a prima casa, l’entità dello scostamento volumetrico o le esigenze abitative del proprietario.

Anche il decorso del tempo non incide sulla legittimità del diniego e non fonda alcun affidamento tutelabile.

Sul piano operativo, la decisione conferma un ordine di verifica che il tecnico non può invertire:

individuazione dei vincoli;

qualificazione dell’abuso;

verifica dei requisiti solo se la fattispecie è astrattamente sanabile.

È soprattutto su questo metodo, più che sul singolo caso, che la sentenza offre il suo contributo più rilevante per la pratica professionale.