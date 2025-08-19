Quali obblighi istruttori gravano sul richiedente in un procedimento di condono edilizio? Può il Comune rigettare l’istanza per la mancata produzione del parere PAI anche se non è stato fissato un termine preciso? Il tardivo deposito dell’integrazione documentale può legittimare il diniego sull’istanza di sanatoria edilizia straordinaria?

Condono edilizio e nulla osta PAI: la sentenza del Consiglio di Stato

Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 6853 dell’1 agosto 2025, entra nel merito di una vicenda che riguarda due distinte istanze di condono edilizio presentate nel 1986 e 1987 per la regolarizzazione di piccoli fabbricati e pertinenze ad uso turistico-balneare. Le domande, presentate ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 47/1985 (primo condono edilizio), erano state unificate e istruite dal Comune con l’acquisizione di nulla osta paesaggistico e idrogeologico favorevoli. Tuttavia, l’Amministrazione ha rigettato le istanze che il TAR ha confermato per carenza di alcuni documenti essenziali tra cui il nulla osta dell’Autorità dei Bacini Regionali.

Quindi il ricorso al Consiglio di Stato che, però, ha confermato integralmente la decisione di primo grado.

Condono edilizio e inerzia del privato: cosa comporta la mancata integrazione

In secondo grado, le appellanti hanno contestato il diniego comunale, ritenendolo privo di ragionevolezza per diverse motivazioni, tra cui:

il condono richiesto era regolato dalla legge n. 47/1985, che non prevede termini perentori per l’istruttoria;

l’obbligo di acquisire il parere PAI è intervenuto molti anni dopo la presentazione delle istanze;

la richiesta comunale non fissava un termine preciso per produrre il parere;

l’Amministrazione non avrebbe indicato alcuna urgenza tale da giustificare un provvedimento immediato di rigetto;

ogni azione amministrativa, secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, dovrebbe essere giustificata in concreto.

Il Consiglio di Stato ha respinto queste argomentazioni, ritenendo pienamente legittimo il diniego. In particolare:

l’inerzia nel fornire il nulla osta richiesto – prolungatasi ben oltre i 90 giorni – ha reso improcedibili le domande, in conformità alla disciplina applicabile anche ai condoni ex l. 47/1985;

non rileva che il termine non fosse formalmente perentorio o che il PAI fosse sopravvenuto, né è stata considerata idonea la relazione tecnica tardivamente prodotta in giudizio, mai esibita durante il procedimento.

In definitiva, la mancata produzione del parere PAI è stata ritenuta da sola sufficiente a giustificare il diniego, rendendo superfluo l’esame di tutte le altre censure, comprese quelle sul parziale accatastamento.