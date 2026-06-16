Un immobile realizzato all'interno dei 150 metri dalla battigia può beneficiare del condono edilizio se, all'epoca della costruzione, esistevano dubbi sull'effettiva portata del divieto di edificazione? E fino a che punto un privato può invocare il principio dell'affidamento quando una successiva legge chiarisce il significato di una norma già esistente?

Sono domande che vanno ben oltre il singolo caso edilizio, investendo il rapporto tra tutela del territorio, interpretazione autentica delle norme e certezza dei rapporti giuridici, tutti aspetti sui quali è tornato a parlare il TAR Sicilia, sez. Palermo, con la sentenza dell'11 giugno 2026, n. 1773.

Una decisione che assume particolare interesse perché rappresenta una delle più significative applicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025 sul vincolo di inedificabilità assoluta previsto lungo le coste siciliane.

Condono edilizio e immobile realizzato entro i 150 metri dalla battigia: no alla sanatoria

La controversia riguarda una domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata nel 1986 ai sensi della Legge Regionale Sicilia n. 37/1985 per un immobile realizzato nel 1983 all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia.

L'amministrazione comunale aveva respinto l'istanza ritenendo l'opera insanabile ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 47/1985, in quanto ricadente in un'area soggetta al vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall'art. 15 della Legge Regionale Sicilia n. 78/1976. Al diniego di sanatoria aveva fatto seguito la conseguente ordinanza di demolizione.

I proprietari hanno impugnato entrambi i provvedimenti sostenendo che, all'epoca della realizzazione dell'immobile, il divieto di edificazione entro i 150 metri dalla battigia non fosse ancora direttamente efficace nei confronti dei privati.

Secondo la loro tesi, infatti, l'art. 2, comma 3, della Legge Regionale Sicilia n. 15/1991 non avrebbe natura di interpretazione autentica e non potrebbe quindi produrre effetti retroattivi.

La questione sottoposta al TAR era quindi stabilire se il vincolo costiero fosse già operante nei confronti dei privati sin dal 1976 oppure se tale effetto fosse stato introdotto soltanto dalla successiva legge regionale del 1991, in modo da comprendere se fosse possibile accedere o meno al condono edilizio.

Vincolo di inedificabilità assoluta e condono edilizio: il quadro normativo tra legge statale e disciplina siciliana

Diverse le norme che entrano in gioco nel caso e che riguardano la disciplina sul condono edilizio e la tutela del paesaggio.

Sul piano generale, il riferimento è rappresentato dalla Legge n. 47/1985, che ha introdotto il primo condono edilizio straordinario consentendo la sanatoria delle opere abusive ultimate entro il 1° ottobre 1983. La stessa legge, però, ha previsto fin dall'origine limiti molto rigorosi nei casi in cui gli immobili insistano su aree sottoposte a vincoli di inedificabilità.

In particolare, l'art. 33 della Legge n. 47/1985 esclude la possibilità di condono per gli interventi eseguiti in contrasto con vincoli comportanti inedificabilità assoluta, soprattutto quando tali vincoli siano stati imposti prima della realizzazione dell'abuso.

È proprio su questo punto che assume rilievo la disciplina siciliana contenuta nell'art. 15 della Legge Regionale Sicilia n. 78/1976, disposizione che ha vietato l'edificazione entro i 150 metri dalla battigia marina, fatta eccezione per opere strettamente connesse alla diretta fruizione del mare.

Negli anni, uno dei principali temi interpretativi ha riguardato la natura di questo vincolo e la sua immediata efficacia nei confronti dei privati. Su tale aspetto è intervenuto l'art. 2, comma 3, della Legge Regionale Sicilia n. 15/1991, norma che ha precisato come il limite dei 150 metri dovesse operare direttamente anche nei confronti dell'attività edificatoria privata.

Secondo il TAR, però, il punto oggi deve considerarsi definitivamente chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025, che ha riconosciuto la natura autenticamente interpretativa della disposizione del 1991. In sostanza, la Consulta ha affermato che il vincolo di inedificabilità assoluta era già pienamente operante sin dal 1976 e che la norma successiva si è limitata a chiarire un significato già presente nella formulazione originaria della legge regionale.

La Legge Regionale Sicilia n. 15/1991 e il divieto di edificazione sulla fascia costiera

Richiamando ampi stralci della sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025, il TAR ha evidenziato come la finalità dell'intervento normativo non sia stata quella di introdurre un nuovo divieto, ma quella di chiarire definitivamente che il vincolo costiero era già efficace nei confronti dei privati.

Secondo la Consulta, una diversa interpretazione avrebbe rischiato di subordinare la tutela della fascia costiera all'iniziativa dei singoli comuni nella predisposizione o nell'aggiornamento degli strumenti urbanistici. Ne sarebbe derivato un sistema nel quale la protezione delle coste avrebbe potuto variare da territorio a territorio, con evidenti disparità di trattamento e con il rischio di compromettere un bene ambientale unitario come il litorale siciliano.

La norma del 1991 va quindi letta come uno strumento volto a garantire una tutela uniforme dell'intera fascia costiera regionale, evitando che l'inerzia delle amministrazioni comunali potesse tradursi in una riduzione del livello di protezione del territorio.

Interpretazione autentica e affidamento del privato: cosa dice la Corte costituzionale

La parte più significativa della sentenza riguarda probabilmente il rapporto tra interpretazione autentica e affidamento dei privati.

I ricorrenti sostenevano che, al momento della realizzazione dell'immobile, fosse ragionevole ritenere che il divieto non fosse ancora immediatamente operante nei confronti dei privati e che, pertanto, la successiva legge del 1991 non potesse incidere retroattivamente su situazioni già consolidate.

Il TAR ha respinto questa impostazione facendo propria la ricostruzione della Corte costituzionale, secondo cui una norma interpretativa è legittima quando si limita a chiarire uno dei significati già plausibilmente ricavabili dalla disposizione originaria. In questi casi la norma interpretativa e quella interpretata si fondono in un unico precetto normativo che opera sin dall'entrata in vigore della disciplina originaria.

Da questo principio discende una conseguenza particolarmente rilevante: il fatto che in passato siano esistite interpretazioni differenti della norma non è di per sé sufficiente a fondare un affidamento giuridicamente tutelabile.

Il privato non può quindi invocare automaticamente la tutela dell'affidamento quando la successiva disposizione legislativa si limita a chiarire un significato che era già compatibile con il testo originario della norma.

Perché il TAR ha escluso la sanatoria dell'immobile abusivo

Una volta chiarito che il vincolo di inedificabilità assoluta era già efficace nel 1983, la conclusione del giudizio è risultata inevitabile.

Il TAR ha ricordato che la giurisprudenza amministrativa considera consolidato il principio secondo cui la fascia dei 150 metri dalla battigia costituisce un'area nella quale gli abusi edilizi non possono essere sanati attraverso il condono previsto dalla Legge n. 47/1985.

La sentenza richiama inoltre il consolidato orientamento secondo cui risultano insanabili tutte le opere abusive realizzate entro tale fascia, ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale Sicilia n. 78/1976 e le cui strutture essenziali siano state completate entro il 31 dicembre 1976.

Poiché nel caso esaminato era incontestata la collocazione dell'immobile all'interno della fascia protetta, il diniego di sanatoria è stato ritenuto pienamente legittimo.

Per quanto riguarda il profilo procedimentale, il Collegio ha inoltre rilevato che il Comune aveva comunque avviato il procedimento di diniego. In ogni caso, anche prescindendo dalle contestazioni relative all'effettiva conoscenza della comunicazione da parte dei ricorrenti, l'eventuale omissione del contraddittorio non avrebbe potuto incidere sull'esito finale della vicenda, considerata la natura sostanzialmente vincolata dell'accertamento relativo alla presenza dell'immobile all'interno di un'area soggetta a inedificabilità assoluta.

Fascia costiera, tutela del paesaggio e libera fruizione del mare: il principio confermato dalla sentenza

Il ricorso è stato respinto, confermando il diniego di condono edilizio e la conseguente ordinanza di demolizione.

La sentenza conferma un orientamento ormai consolidato sul piano giurisprudenziale, ma assume particolare interesse perché applica direttamente i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 72/2025, chiarendo definitivamente che il vincolo dei 150 metri dalla battigia era già efficace nei confronti dei privati sin dall'entrata in vigore della Legge Regionale Sicilia n. 78/1976.

Richiamando il ragionamento della Consulta, la decisione evidenzia inoltre come il legislatore regionale abbia inteso garantire una tutela uniforme dell'intera fascia costiera, evitando che la conservazione del paesaggio e la libera fruizione del litorale potessero dipendere dalle scelte o dall'inerzia dei singoli comuni.

Il divieto di edificazione entro i 150 metri dalla battigia non rappresenta soltanto un limite all'attività edificatoria privata, ma uno strumento di protezione di un bene collettivo particolarmente sensibile, rispetto al quale il legislatore e la giurisprudenza continuano a privilegiare le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e di salvaguardia del litorale siciliano rispetto agli interessi del singolo proprietario.