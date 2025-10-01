È possibile presentare due istanze di condono edilizio per un unico fabbricato, in modo da restare al di sotto del limite volumetrico imposto dal Secondo Condono (750 m³)? Può il giudice dell’esecuzione penale sospendere un ordine di demolizione in presenza di titoli edilizi comunali già preannunciati come da annullare in autotutela? E, soprattutto, chi è davvero legittimato a presentare una domanda di sanatoria: basta avere la mera disponibilità di fatto di una porzione immobiliare o serve un titolo giuridico qualificato?

Frazionamento per eludere limiti volumetrici: la Cassazione dice no al condono

Sono queste le domande al centro della sentenza della Corte di Cassazione del 4 agosto 2025, n. 28350, in un caso che trae origine da un fabbricato di proprietà di un unico soggetto e per il quale erano state presentate due domande di condono ai sensi della Legge n. 724/1994 (Secondo Condono), con l’obiettivo di eludere il limite volumetrico di 750 m³ previsto per le nuove costruzioni.

In particolare: