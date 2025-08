Quali limiti incontra la presentazione di istanze di condono riferite a singole unità immobiliari, quando l’edificio è abusivo in toto? È legittimo frazionare il fabbricato per aggirare i vincoli volumetrici previsti dalla legge? E che margini residuano per applicare il principio di proporzionalità nell’esecuzione dell’ordine di demolizione?

Condono edilizio e frazionamento artificioso: interviene la Cassazione

Ha risposto (ancora) a queste domande la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25919 del 15 luglio 2025 che si inserisce nel quadro delle controversie penali legate alla legittimità dei titoli rilasciati in sanatoria “straordinaria”. Il caso riguarda un edificio di otto piani realizzato senza titolo abilitativo. Dopo una prima condanna nei confronti del costruttore, erano state presentate 14 distinte istanze di condono, ciascuna relativa a due unità immobiliari, da parte di soggetti promittenti acquirenti. Tali soggetti avevano poi rinunciato, con il successivo subentro del costruttore in tutte le istanze.

Una delle unità era stata successivamente venduta, e il nuovo proprietario aveva ottenuto un permesso di costruire in sanatoria. Il giudice dell’esecuzione aveva accolto l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione, ritenendo applicabile il principio di proporzionalità e valorizzando la buona fede dell’attuale proprietario.