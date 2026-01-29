È sufficiente chiudere una tettoia preesistente per parlare di ampliamento condonabile? La destinazione commerciale incide sulla possibilità di accedere al c.d. terzo condono edilizio?

E, soprattutto, dove si colloca il confine tra ampliamento e nuova costruzione?

Sono diversi gli interrogativi legati all’applicazione del c.d. terzo condono edilizio, soprattutto in tema di qualificazione giuridica delle nuove volumetrie oggetto di sanatoria. Un problema ancora più stringente quando le opere hanno destinazione non residenziale: la disciplina del d.l. n. 269/2003, infatti, ha introdotto una distinzione netta tra ampliamenti e nuove costruzioni, ammettendo la condonabilità di queste ultime solo se a destinazione residenziale.

Ne deriva che, per gli immobili commerciali, produttivi o direzionali, la qualificazione di un intervento come ampliamento o nuova costruzione può rappresentare l’unico vero discrimine tra sanabilità e insanabilità dell’opera.

Un ulteriore tassello in questo quadro è rappresentato dalla presenza di volumi preesistenti solo in parte definiti, come tettoie, porticati o strutture aperte, successivamente chiuse e trasformate in spazi funzionalmente autonomi. In questi casi, il rischio è quello di una lettura “riduttiva” dell’abuso, che tende a valorizzare l’esistenza di un manufatto originario per sostenere la natura di ampliamento, trascurando però l’effettivo risultato edilizio finale.

È in questo contesto che si colloca la sentenza del TAR Lazio, sez. Roma, 23 gennaio 2026, n. 1344, chiamata a chiarire quando la chiusura di un volume preesistente possa ancora essere ricondotta a un ampliamento condonabile e quando, invece, determini la nascita di una vera e propria nuova costruzione, con tutte le conseguenze che ciò comporta sul piano della sanabilità nel terzo condono.

Terzo condono: i limiti tra destinazione d'uso, ampliamento e nuova costruzione

La questione riguarda il ricorso presentato contro un provvedimento di diniego di condono edilizio ex d.l. n. 269/2003, avente ad oggetto la realizzazione di un locale con destinazione d’uso commerciale di circa 58 mq.

Nel provvedimento impugnato, l’amministrazione aveva inquadrato l’intervento come nuova costruzione, evidenziando che l’unità immobiliare realizzata non risultava pertinenziale ad altro immobile commerciale, ma si presentava come separata e autonomamente utilizzabile, sia sotto il profilo funzionale che sotto quello edilizio. Proprio tale autonomia aveva condotto a escludere che l’opera potesse essere ricondotta a un ampliamento del fabbricato esistente.

Secondo il ricorrente, invece, non si trattava della realizzazione ex novo di un locale commerciale, bensì di un intervento di chiusura e tamponatura parziale di una tettoia preesistente, originariamente destinata a copertura di un’area di parcheggio.

L’opera si sarebbe collocata, quindi, entro la sagoma originaria del fabbricato principale e avrebbe determinato un incremento volumetrico contenuto, tale da poter essere qualificato come ampliamento e, come tale, rientrante nell’ambito di applicazione della disciplina regionale sul condono.

Quadro normativo di riferimento: ambito e limiti del terzo condono edilizio

Il terzo condono edilizio, introdotto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, rappresenta l’ultimo intervento straordinario di sanatoria generalizzata delle opere abusive realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio.

Si tratta, come noto, di una normativa eccezionale e di stretta interpretazione, la cui applicazione è subordinata al rispetto di una serie di condizioni puntuali, sia temporali sia sostanziali.

Sotto il profilo temporale, sono suscettibili di condono esclusivamente le opere ultimate entro il 31 marzo 2003, termine che costituisce un presupposto indefettibile per l’accesso alla sanatoria, indipendentemente dalla tipologia dell’intervento o dalla sua consistenza volumetrica.

Quanto ai limiti dimensionali, il legislatore ha distinto nettamente tra ampliamenti e nuove costruzioni.

Per gli ampliamenti di edifici esistenti, la sanatoria è ammessa a condizione che l’incremento volumetrico non superi:

il 30% della volumetria originaria , oppure

, oppure in alternativa, la soglia massima di 750 metri cubi.

Diversa è invece la disciplina delle nuove costruzioni, per le quali il terzo condono ammette la sanabilità solo se aventi destinazione residenziale, entro il limite di 750 metri cubi per singola istanza, e comunque nel rispetto del tetto complessivo di 3.000 metri cubi.

Ne discende che le nuove costruzioni non residenziali risultano, in linea generale, escluse dall’ambito applicativo del condono, proprio in ragione della scelta legislativa di circoscrivere la sanatoria straordinaria a fattispecie ritenute socialmente più meritevoli di tutela.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda i vincoli paesaggistici e ambientali. Anche nel terzo condono, infatti, la sanabilità delle opere è subordinata alla compatibilità con i vincoli imposti dalla normativa di settore, con particolare riferimento a quelli di natura paesaggistica. In presenza di vincoli che comportino un regime di inedificabilità assoluta, la sanatoria è preclusa; negli altri casi, essa resta comunque condizionata al rilascio dei necessari pareri favorevoli, ove previsti.

Sul piano della tipologia di interventi, la disciplina del terzo condono impone quindi una distinzione netta:

da un lato, gli ampliamenti , che possono riguardare edifici a destinazione sia residenziale sia non residenziale, purché nei limiti volumetrici consentiti;

, che possono riguardare edifici a destinazione sia residenziale sia non residenziale, purché nei limiti volumetrici consentiti; dall’altro, le nuove costruzioni, ammissibili al condono esclusivamente se destinate a uso abitativo.

In questo quadro normativo, la corretta qualificazione delle nuove volumetrie assume un ruolo decisivo, soprattutto quando l’intervento riguarda immobili a destinazione non residenziale, per i quali l’errore di inquadramento può determinare, a monte, l’inammissibilità stessa dell’istanza di condono.

L'analisi del TAR: autonomia del volume e qualificazione dell’intervento

Il TAR ha concentrato la propria analisi sulla corretta qualificazione edilizia dell’opera oggetto di domanda di condono, alla luce della pacifica destinazione non residenziale del manufatto.

Il Collegio ha preliminarmente richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il condono disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è applicabile:

alle nuove costruzioni , esclusivamente se a destinazione residenziale;

, esclusivamente se a destinazione residenziale; alle opere con destinazione non residenziale, solo se riconducibili ad ampliamenti entro i limiti volumetrici previsti.

Ne deriva che, in presenza di un manufatto commerciale, la possibilità di accedere al terzo condono dipende integralmente dalla sua riconducibilità alla categoria dell’ampliamento. Proprio per questo, il giudice ha ritenuto necessario verificare in concreto la natura dell’intervento, prescindendo dalle qualificazioni difensive e concentrandosi sugli elementi oggettivi emergenti dagli atti.

Sotto questo profilo, un peso decisivo è stato attribuito alla descrizione dell’abuso contenuta nella domanda di condono, nella quale l’opera veniva indicata come “locale ad uso commerciale” di circa 58 mq, dotato di una propria consistenza volumetrica. Tale descrizione è stata letta dal giudice come indicativa della autonomia edilizia e funzionale del manufatto, incompatibile con la nozione di ampliamento in senso stretto.

Il TAR ha quindi escluso che la preesistenza di una tettoia potesse, di per sé, giustificare la qualificazione dell’intervento come ampliamento. Secondo il Collegio, ciò che rileva non è tanto l’elemento strutturale originario, quanto il risultato edilizio finale dell’intervento: quando la chiusura di un volume aperto determina la creazione di uno spazio chiuso, stabilmente utilizzabile e autonomo, si è in presenza di una nuova volumetria edilizia e non di un semplice incremento accessorio del fabbricato esistente.

In questa prospettiva, la circostanza che l’unità immobiliare risultasse separata e autonomamente utilizzabile, e non pertinenziale rispetto ad altri immobili, ha rafforzato la conclusione secondo cui l’opera dovesse essere qualificata come nuova costruzione. Una qualificazione che, data la destinazione commerciale, comporta l’automatica esclusione dall’ambito applicativo del terzo condono.

Conclusioni operative

Il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità del diniego di condono e ribadendo che l’opera oggetto di istanza dovesse essere qualificata come nuova costruzione autonoma, e non come ampliamento del fabbricato esistente. Di conseguenza, in ragione della destinazione commerciale, l’intervento è stato ritenuto non condonabile ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003.

Dal punto di vista operativo, emergono alcuni chiarimenti di particolare rilievo:

nel terzo condono, la distinzione tra ampliamento e nuova costruzione è decisiva, soprattutto per le opere a destinazione non residenziale;

è decisiva, soprattutto per le opere a destinazione non residenziale; la presenza di una tettoia o di un volume preesistente non è, di per sé, sufficiente a qualificare l’intervento come ampliamento;

non è, di per sé, sufficiente a qualificare l’intervento come ampliamento; assume rilievo centrale il risultato edilizio finale , valutato in termini di autonomia funzionale, utilizzabilità e consistenza del volume realizzato;

, valutato in termini di autonomia funzionale, utilizzabilità e consistenza del volume realizzato; la descrizione dell’abuso contenuta nell’istanza di condono può diventare elemento determinante nella qualificazione dell’intervento, con effetti diretti sull’ammissibilità della sanatoria;

può diventare elemento determinante nella qualificazione dell’intervento, con effetti diretti sull’ammissibilità della sanatoria; per i manufatti non residenziali, la sanabilità resta confinata alle sole ipotesi di ampliamento entro i limiti volumetrici, restando escluse le nuove costruzioni.

La pronuncia conferma, in definitiva, che nel terzo condono la valutazione della condonabilità non può arrestarsi alla presenza di un manufatto preesistente, ma deve misurarsi con l’effettiva trasformazione edilizia prodotta dall’intervento.