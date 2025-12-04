Gli istituti del condono non sono mai stati semplici da applicare. L’ampiezza cronologica dei procedimenti, la stratificazione delle norme regionali e la lunga inerzia amministrativa hanno prodotto, nel tempo, un contenzioso enorme.

Una delle questioni più discusse riguarda la determinazione degli oneri concessori: quando si presenta una domanda di condono, qual è il momento davvero rilevante per calcolarli? Si guarda alla data dell’istanza o al (talvolta lontanissimo) rilascio del titolo in sanatoria? E cosa succede quando l’amministrazione ritarda per anni la conclusione del procedimento, cercando poi di applicare tariffe più recenti e spesso molto più gravose.

La sentenza del TAR Lazio del 26 agosto 2025, n. 15779 interviene proprio qui: nel chiarire che, in assenza di disciplina regionale diversa, il parametro di riferimento è e resta la data della domanda di condono, non quella della concessione in sanatoria.

Oneri concessori e condono edilizio: il TAR Lazio sul termine per il calcolo

Il caso riguardava una domanda di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi della Legge n. 47/1985 (c.d “Primo Condono Edilizio”).

A distanza di oltre vent’anni, il Comune aveva avviato un procedimento istruttorio richiedendo documentazione integrativa e, soprattutto, aveva quantificato oblazione e oneri concessori applicando le tariffe vigenti al momento del rilascio del permesso in sanatoria, con un importo complessivo pari a 55mila euro, per altro quando l’Amministrazione aveva già quantificato gli oneri nel 1996, salvo conguaglio, generando un legittimo affidamento del ricorrente.

In particolare, il provvedimento impugnato conteneva due aspetti distinti:

la richiesta di integrare la documentazione istruttoria, con avvertimenti particolarmente incisivi (rischio di improcedibilità e conseguente demolizione);

l’intimazione al pagamento di oblazione, oneri e diritti di segreteria, accompagnata dall’avviso che, decorso il termine assegnato, le somme sarebbero state iscritte a ruolo.

Il TAR ha ritenuto immediatamente lesiva quest’ultima parte dell’atto, escludendo l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune.