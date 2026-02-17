Nel condono edilizio una delle questioni che più spesso determina l’esito della pratica riguarda la collocazione temporale dell’abuso, con un discrimine che non attiene solo alla volumetria realizzata, ma alla possibilità di dimostrare che quell’opera fosse già ultimata entro la data fissata dal legislatore.

In particolare, la legge n. 326/2003 (c.d. “Terzo Condono Edilizio”) ha individuato nel 31 marzo 2003 il termine ultimo entro cui l’intervento doveva risultare completato per poter accedere alla sanatoria, introducendo così un limite temporale rigido che incide direttamente sull’ammissibilità della domanda.

In questo contesto, la ricostruzione dello stato dei luoghi a distanza di anni diventa un passaggio centrale e, allo stesso tempo, delicato, perché richiede di accertare in modo oggettivo quale fosse la consistenza effettiva dell’opera a quella data.

Il problema nasce quando emergono divergenze tra gli elaborati grafici allegati alla domanda di condono e la documentazione fotografica disponibile: in questo caso, il procedimento amministrativo non si limita più a una valutazione astratta dei presupposti normativi, ma si concentra sulla verifica puntuale della consistenza materiale dell’abuso entro il termine stabilito dalla legge.

In questo scenario assume rilievo decisivo la questione dell’onere della prova, cioè la necessità di chiarire su chi ricada il compito di dimostrare l’effettiva ultimazione dell’opera e quale debba essere il livello di attendibilità richiesto alla documentazione prodotta.

Proprio sul tema della prova della data di realizzazione dell’abuso interviene il Consiglio di Stato con la sentenza del 23 gennaio 2026, n. 599, ribadendo in modo chiaro quali siano gli standard probatori richiesti per poter sostenere una domanda di condono.

Condono edilizio e prova della data: quando la documentazione non basta

Il caso esaminato da Palazzo Spada trae origine da un’istanza di condono presentata nel dicembre 2004 ai sensi della legge n. 326/2003, relativa a un ampliamento realizzato in assenza di titolo edilizio.

L’intervento riguardava un corpo di fabbrica sviluppato su due livelli, con un piano seminterrato destinato a deposito e un piano rialzato ad uso residenziale, per un incremento volumetrico complessivo significativo.

Il punto centrale del procedimento non aveva riguardato il superamento dei limiti volumetrici previsti dalla normativa sul condono, bensì la dimostrazione che l’opera fosse stata ultimata entro il termine del 31 marzo 2003. Proprio su questo aspetto si era concentrata l’attività istruttoria dell’Amministrazione, che aveva proceduto a un confronto analitico tra gli elaborati grafici allegati alla domanda e la documentazione fotografica disponibile agli atti, con particolare riferimento a un rilievo aerofotogrammetrico.

Dal raffronto era emersa una divergenza, motivo per cui l’Amministrazione aveva invitato il richiedente a produrre atti certi e inequivocabili idonei a comprovare l’epoca di realizzazione dell’abuso.

A fronte di tale richiesta, erano state depositate fatture delle ditte esecutrici dei lavori e dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti che l’intervento era stato completato entro la data utile per il condono. Tuttavia, la presenza di elementi contrastanti, unitamente alla difficoltà di ricondurre con certezza la consistenza dell’opera alla situazione esistente al 31 marzo 2003, aveva condotto l’Amministrazione a ritenere non sufficientemente dimostrato il presupposto temporale della sanatoria, con conseguente rigetto dell’istanza e ordine di demolizione.

Ne era scaturito il ricorso al TAR, che però era stato respinto, motivo per cui la questione è approdata dinanzi al Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi, tra l’altro, sulla corretta ripartizione dell’onere probatorio e sulla sufficienza della documentazione prodotta a sostegno della domanda di condono.

Il quadro normativo: termine di ultimazione e onere della prova nel terzo condono

La controversia si inserisce nel perimetro del terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, che ha consentito la sanatoria di determinate tipologie di abusi a condizione che l’opera fosse stata ultimata entro il 31 marzo 2003 e nel rispetto dei limiti dimensionali e delle ulteriori condizioni previste dalla normativa.

Il legislatore ha individuato con precisione sia le categorie di interventi condonabili sia i limiti quantitativi. In particolare, la sanatoria risultava ammissibile entro soglie volumetriche determinate (con limite massimo pari a 750 mc per singola domanda, nei casi previsti), con esclusione delle opere ricadenti in aree sottoposte a vincoli nei casi in cui il vincolo comportasse inedificabilità assoluta o quando l’intervento risultasse incompatibile con la disciplina di tutela.

Accanto al requisito temporale, rilevano quindi:

la tipologia dell’abuso (secondo le categorie individuate dal legislatore);

(secondo le categorie individuate dal legislatore); il rispetto dei limiti volumetrici previsti;

previsti; la compatibilità con eventuali vincoli paesaggistici o ambientali ;

; il versamento dell’oblazione e degli oneri concessori dovuti.

Tra tutti questi presupposti, il requisito temporale dell’ultimazione entro il 31 marzo 2003 rappresenta però la soglia preliminare di accesso alla sanatoria. In assenza di tale condizione, ogni ulteriore valutazione – sia essa volumetrica o urbanistica – resta priva di rilevanza.

In particolare, l’ultimazione dell’opera deve essere tale da rendere riconoscibile la consistenza materiale e la destinazione funzionale del manufatto; non è sufficiente la mera esecuzione di opere preparatorie o la presenza di strutture incomplete.

Da questo assetto normativo discende un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa: l’onere di provare la sussistenza dei presupposti del condono, compresa la data di ultimazione dell’abuso, grava sul richiedente. Il condono costituisce infatti una misura eccezionale rispetto al regime ordinario di repressione degli abusi e chi intende beneficiarne deve dimostrare in modo rigoroso di rientrare nei limiti fissati dalla legge, attraverso una prova oggettiva e verificabile idonea a ricostruire con precisione la consistenza dell’opera alla data limite.

L’analisi del Consiglio di Stato

Preliminarmente, il Consiglio di Stato ha ricostruito il percorso istruttorio seguito dall’Amministrazione, evidenziando come il provvedimento di rigetto fosse stato preceduto da un raffronto puntuale tra gli elaborati allegati alla domanda di condono e la documentazione fotografica disponibile, in particolare un’aerofotogrammetria della fine del 2003.

Dal confronto era emersa una divergenza tra la consistenza del manufatto rappresentata nella tavola unica e lo stato dei luoghi rilevabile alla data prossima al termine del 31 marzo 2003, con specifico riferimento alle altezze e alla configurazione dei volumi.

Il Collegio ha ritenuto che questa discrasia non potesse essere superata sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, né l’Amministrazione era tenuta a supplire alle carenze probatorie dell’istante.

A fronte di un elemento oggettivo – quale il rilievo aerofotogrammetrico – che restituiva un’immagine del manufatto non coincidente con quanto dichiarato, la produzione di fatture e dichiarazioni sostitutive non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare in modo rigoroso che l’opera fosse stata completata entro la data utile per il condono.

Il Consiglio di Stato si è inoltre soffermato sulla qualificazione della domanda come dolosamente infedele, richiamando l’orientamento secondo cui tale carattere ricorre quando l’istanza è idonea a indurre in errore l’Amministrazione su un presupposto essenziale per ottenere la sanatoria.

Nel caso esaminato, il Collegio ha ritenuto che la domanda fosse inattendibile “in ordine al presupposto essenziale per l’accoglimento della domanda di condono rappresentato dalla realizzazione dell’abuso entro la data del 31.3.2003”.

Quando la difformità incide proprio sulla prova del requisito temporale, che costituisce la soglia di accesso alla sanatoria, non si è più di fronte a un mero errore tecnico o a una imprecisione marginale, ma a una rappresentazione che compromette l’affidabilità della domanda su un elemento decisivo.

La dolosa infedeltà, in questa prospettiva, si configura quando la domanda contiene una rappresentazione non veritiera idonea a incidere sull’esistenza stessa del diritto al beneficio. In materia di condono, dove i presupposti sono tassativi, l’inattendibilità su uno di essi è sufficiente a legittimare il rigetto.

Conclusioni operative

L’appello è stato quindi respinto, con conferma del rigetto della domanda di condono e del conseguente ordine di demolizione.

Sul piano pratico, la decisione richiama a una verifica che spesso viene data per scontata: prima ancora di ragionare su volumetrie o limiti dimensionali, occorre essere certi di poter dimostrare, in modo oggettivo, quale fosse la consistenza dell’opera alla data fissata dalla legge. Se manca una base documentale solida, la pratica resta esposta a un rischio concreto di rigetto, difficilmente recuperabile in sede contenziosa.

Allo stesso modo, quando esistono rilievi aerofotogrammetrici o fotografie storiche, questi elementi non possono essere trattati come meri indizi, ma devono essere valutati con attenzione, perché rappresentano un dato oggettivo che l’Amministrazione è legittimata a porre a fondamento delle proprie determinazioni.

La sentenza ricorda anche che la questione volumetrica non esaurisce il problema: un intervento può rientrare nei limiti quantitativi previsti dalla normativa sul condono e, tuttavia, risultare non sanabile se non è dimostrata con sufficiente certezza la sua ultimazione entro il termine stabilito.

In definitiva, nel condono edilizio la prova della data non può essere affidata a ricostruzioni plausibili o a sole dichiarazioni, ma deve poggiare su elementi oggettivi e verificabili, perché è proprio su quel presupposto che si regge l’intero impianto della sanatoria.