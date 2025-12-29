Condono edilizio e rettifica istanza: quando la sanatoria non si può estendere ad altre opere abusive
Il TAR Lazio chiarisce i limiti della rettifica nelle domande di condono edilizio: l’istanza è strettamente legata alle opere indicate e non può essere estesa a quelle non dichiarate
di Redazione tecnica - 29/12/2025
Le norme richiamate nella sentenza
Il caso si inserisce nel perimetro della disciplina del primo condono edilizio (legge n. 47/1985), caratterizzata da termini perentori e da un perimetro oggettivo rigidamente definito dall’istanza del privato.
Vengono inoltre in rilievo:
- il principio generale sulla rettifica degli errori materiali, ammessa solo in presenza di refusi immediatamente riconoscibili;
- l’art. 39, comma 10-bis, della legge n. 724/1994, che consente – entro limiti temporali stringenti – la rideterminazione di istanze di primo condono rigettate dopo il 31 marzo 1995;
- i limiti strutturali del soccorso istruttorio, che non può incidere sugli elementi essenziali della domanda.
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti AllegatiSentenza
IL NOTIZIOMETRO