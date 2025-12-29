deas Gestione completa successioni e volture catastali
Condono edilizio e rettifica istanza: quando la sanatoria non si può estendere ad altre opere abusive

Il TAR Lazio chiarisce i limiti della rettifica nelle domande di condono edilizio: l’istanza è strettamente legata alle opere indicate e non può essere estesa a quelle non dichiarate

di Redazione tecnica - 29/12/2025

Le norme richiamate nella sentenza

Il caso si inserisce nel perimetro della disciplina del primo condono edilizio (legge n. 47/1985), caratterizzata da termini perentori e da un perimetro oggettivo rigidamente definito dall’istanza del privato.

Vengono inoltre in rilievo:

  • il principio generale sulla rettifica degli errori materiali, ammessa solo in presenza di refusi immediatamente riconoscibili;
  • l’art. 39, comma 10-bis, della legge n. 724/1994, che consente – entro limiti temporali stringenti – la rideterminazione di istanze di primo condono rigettate dopo il 31 marzo 1995;
  • i limiti strutturali del soccorso istruttorio, che non può incidere sugli elementi essenziali della domanda.
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Condono edilizio Tettoie Abusi edilizi Sanatoria edilizia DPR n. 380/2001

Documenti Allegati

INDICE

1
Condono edilizio e rettifica istanza: quando la sanatoria non si può estendere ad altre opere abusive
2
Le norme richiamate nella sentenza
3
Analisi tecnica
4
La decisione del TAR
5
Conclusioni
