Analisi tecnica

Il passaggio più rilevante della sentenza riguarda la netta distinzione tra errore materiale, correggibile perché non incide sulla sostanza della domanda e modifica sostanziale dell’oggetto del condono, che equivale a una nuova domanda, inammissibile se proposta oltre i termini.

Spiegano i giudici che la semplice rappresentazione grafica di un manufatto non basta a includerlo nella sanatoria. Nella pratica professionale capita spesso di allegare planimetrie o fotografie di edifici complessi, chiedendo però il condono solo per una parte specifica: è proprio per evitare equivoci che la volontà deve essere esplicitata in modo puntuale e coerente negli atti dichiarativi.

Coerentemente, è stata esclusa anche l’applicabilità del soccorso istruttorio: l’oggetto della sanatoria non è un profilo formale o integrabile, ma un elemento essenziale senza il quale l’amministrazione non può svolgere alcuna istruttoria sostanziale.

Infine, non rileva la mancata applicazione dell’art. 39, comma 10-bis, della legge n. 724/1994, secondo cui “Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge”, poiché nella richiesta di rettifica non era stata formulata alcuna istanza espressa in tal senso, essendo il riferimento normativo contenuto solo in modo incidentale e dubitativo nella relazione tecnica.