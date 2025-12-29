sed edilizia espositori
Condono edilizio e rettifica istanza: quando la sanatoria non si può estendere ad altre opere abusive

Il TAR Lazio chiarisce i limiti della rettifica nelle domande di condono edilizio: l’istanza è strettamente legata alle opere indicate e non può essere estesa a quelle non dichiarate

di Redazione tecnica - 29/12/2025

La decisione del TAR

Sulla base delle indicazioni date dall’Amministrazione e in ossequio alle coordinate normative applicabili al caso in esame, il TAR ha ribadito che la rettifica di un’istanza di condono è ammissibile solo quando l’errore materiale sia percepibile ictu oculi dal contesto dell’atto e quando la reale volontà del richiedente risulti già chiaramente espressa nella domanda.

Nel caso di specie, tali presupposti non ricorrevano in quanto:

  • l’istanza indicava espressamente come oggetto della sanatoria il solo fabbricato principale;
  • la metratura dichiarata e l’oblazione versata erano riferite esclusivamente a tale corpo edilizio;
  • la tettoia, pur visibile negli elaborati grafici, non era mai stata inclusa negli atti dichiarativi, che rappresentano l’unica sede in cui si forma e si manifesta la volontà giuridicamente rilevante dell’istante.

Ammettere una rettifica in casi del genere avrebbe significato trasformare tale istituto in uno strumento surrettizio di estensione dell’oggetto del condono, in aperto contrasto con la natura straordinaria e decadenziale della procedura.

Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Condono edilizio Tettoie Abusi edilizi Sanatoria edilizia DPR n. 380/2001

Documenti Allegati

INDICE

1
Condono edilizio e rettifica istanza: quando la sanatoria non si può estendere ad altre opere abusive
2
Le norme richiamate nella sentenza
3
Analisi tecnica
4
La decisione del TAR
5
Conclusioni
