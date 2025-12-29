Condono edilizio e rettifica istanza: quando la sanatoria non si può estendere ad altre opere abusive
Il TAR Lazio chiarisce i limiti della rettifica nelle domande di condono edilizio: l’istanza è strettamente legata alle opere indicate e non può essere estesa a quelle non dichiarate
Conclusioni
Il ricorso è stato respinto, con conferma della legittimità del diniego comunale sull’applicazione del condono anche per la tettoia, di cui mancavano i riferimenti nell’istanza presentata dal proprietario.
Non è possibile estendere la domanda a manufatti abusivi se essi non vengono chiaramente e univocamente dichiarati nella domanda di sanatoria. La semplice presenza in un elaborato grafico non è infatti sufficiente ad includere l’opera nella richiesta, e una rettifica non può supplire a una volontà non espressa.
Proprio per questo, il soccorso istruttorio non è un rimedio utilizzabile in quanto sanerebbe a posteriori domande carenti sul piano sostanziale.
Documenti AllegatiSentenza
