Un immobile oggetto di condono edilizio può essere considerato legittimo al pari di uno realizzato sin dall’origine nel rispetto delle regole urbanistiche? Il titolo rilasciato in sanatoria deve essere utilizzato per ricostruire lo stato legittimo? E che differenza esiste tra concessione e autorizzazione in sanatoria?

Sono domande che tornano spesso nella pratica professionale e che non possono trovare una risposta “semplicistica” né univoca, soprattutto quando ci si trova davanti a immobili che hanno attraversato più fasi normative e più titoli edilizi. Domande che sono tornate prepotentemente alla ribalta con sentenza del Consiglio di Stato n. 2848/2026 che ha fornito un chiarimento particolarmente significativo su una querelle che va avanti da anni, sulla quale si era espressa in tempi non sospetti anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2000.

Il punto, però, non è trovare una risposta secca, ma comprendere il percorso che il nostro ordinamento ha seguito e che oggi incide direttamente sulla lettura dello stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Il condono edilizio come sanatoria straordinaria

Il primo riferimento resta la Legge n. 47/1985 (il primo condono edilizio), che ha introdotto un meccanismo eccezionale di regolarizzazione, consentendo di ottenere una concessione o un’autorizzazione in sanatoria per opere abusive ultimate entro il 1° ottobre 1983 e realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio, oppure sulla base di titoli annullati, decaduti o comunque divenuti inefficaci.

Il condono non si muove nella stessa logica della sanatoria ordinaria oggi disciplinata dal d.P.R. n. 380/2001. Non richiede la doppia conformità e non parte dall’idea di verificare una legittimità già esistente e assente solo sotto il profilo documentale. Si fonda, invece, su una scelta eccezionale del legislatore che, entro determinati limiti, ha consentito di regolarizzare situazioni abusive attraverso il pagamento di un’oblazione e il rispetto di condizioni ben precise.

Da questo punto di vista, il titolo rilasciato a seguito di condono non si limita a prendere atto di una situazione, non “tollera” l’abuso, ma attribuisce una legittimazione che prima non esisteva, nei limiti in cui la legge lo consente.

Concessione e autorizzazione in sanatoria

La presenza, nella Legge n. 47/1985, delle due espressioni concessione e autorizzazione non è un dettaglio lessicale, ma riflette un passaggio fondamentale del sistema edilizio italiano.

Nel modello originario della Legge n. 1150/1942 (Legge urbanistica) l’attività edilizia era ancora strettamente collegata al diritto di proprietà, con un intervento amministrativo limitato e prevalentemente concentrato nei centri abitati, attraverso strumenti autorizzatori.

Un primo significativo ampliamento di questo assetto si è avuto con la Legge n. 765/1967 (Legge Ponte), che ha esteso l’obbligo della licenza edilizia all’intero territorio comunale, segnando il passaggio da un controllo localizzato a una prima forma di governo urbanistico diffuso.

Con la Legge n. 10/1977 (Legge Bucalossi) il quadro cambia in modo ancora più incisivo, perché ogni trasformazione urbanistica ed edilizia viene subordinata a concessione, inserendo l’attività edificatoria in un sistema pienamente pubblicistico e rendendola subordinata non solo al rispetto della pianificazione, ma anche alla corresponsione degli oneri.

Questa evoluzione si riflette anche nel condono. L’autorizzazione in sanatoria si colloca nel solco del modello più risalente, riferibile a interventi di minore incidenza urbanistica, mentre la concessione in sanatoria si inserisce nel sistema introdotto dalla Legge n. 10/1977, assumendo una funzione più incisiva sul piano pubblicistico, pur senza configurarsi come fonte autonoma del diritto di edificare. Dal punto di vista operativo entrambe producono effetti legittimanti, ma comprendere questa differenza aiuta a leggere correttamente il titolo e il contesto in cui è stato rilasciato.

I tre condoni edilizi

Dopo la Legge n. 47/1985 il legislatore è intervenuto altre due volte, mantenendo un’impostazione comune di sanatoria straordinaria ma modificando limiti e condizioni.

Il secondo condono, introdotto dall’art. 39 della Legge n. 724/1994, ha esteso la sanatoria alle opere ultimate entro il 31 dicembre 1993, operando in larga parte mediante il richiamo e l’applicazione delle disposizioni della Legge n. 47/1985, ma prevedendo limiti più stringenti sia sotto il profilo quantitativo che tipologico.

Il terzo condono, previsto dall’art. 32 del D.L. n. 269/2003 convertito in Legge n. 326/2003, ha riguardato le opere ultimate entro il 31 marzo 2003, ma con un impianto più restrittivo, fortemente condizionato dall’intervento delle Regioni, alle quali è stata riconosciuta un’ampia potestà nel definire limiti, condizioni e, in alcuni casi, anche l’esclusione della sanatoria.

Anche questo passaggio è essenziale perché consente di evitare un errore molto frequente. Non esiste un unico condono edilizio, ma tre discipline diverse che condividono una matrice comune ma presentano ambiti applicativi differenti. Quando si analizza un titolo in sanatoria straordinaria, quindi, il primo passaggio è sempre individuare a quale condono appartiene.

Stato legittimo e titolo da condono

Alla luce dell’attuale disciplina, il titolo rilasciato a seguito di condono deve essere utilizzato nella ricostruzione dello stato legittimo. L’art. 9-bis, comma 1-bis, primo periodo, del d.P.R. n. 380/2001 non distingue espressamente tra titolo originario e titolo in sanatoria (ordinaria o straordinaria), ma fa riferimento ai titoli che hanno legittimato l’immobile e a quelli successivi, valorizzandone la funzione legittimante ai fini della ricostruzione dello stato legittimo.

La citata pronuncia del Consiglio di Stato n. 2848/2026 ha rafforzato questa lettura, chiarendo che un immobile condonato entra nel circuito della legittimità urbanistico-edilizia e può essere oggetto degli interventi consentiti dalla normativa vigente, nei limiti di quanto effettivamente assentito con il titolo in sanatoria, senza una penalizzazione automatica legata alla sua origine.

Già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238/2000, aveva escluso una distinzione generalizzata tra immobili legittimi ab origine e immobili legittimati attraverso condono, evidenziando come la sanatoria straordinaria produca effetti giuridici pienamente rilevanti.

Il punto più delicato: cosa è stato realmente sanato dal condono

Se il titolo da condono deve essere considerato ai fini dello stato legittimo, il problema si sposta inevitabilmente sul piano della sua interpretazione.

Il condono non legittima genericamente l’intero immobile, ma solo ciò che è stato oggetto della domanda e del provvedimento finale. Questo significa che il tecnico deve sempre verificare con attenzione il contenuto del titolo, gli elaborati allegati e la corrispondenza con lo stato attuale dei luoghi.

A questo quadro già complesso si aggiunge un dato che nella pratica professionale è tutt’altro che marginale. Un numero molto rilevante di istanze di condono presentate ai sensi della Legge n. 47/1985, e poi anche dei successivi condoni, non è stato definito con un provvedimento espresso della pubblica amministrazione, determinando nel tempo un elevato numero di pratiche formalmente pendenti, ma da verificare ai fini dell’eventuale formazione del titolo per decorso del termine.

La stessa Legge n. 47/1985, infatti, ha previsto all’art. 35 che, decorso un determinato termine dalla presentazione della domanda, in presenza del pagamento dell’oblazione e degli altri adempimenti richiesti, l’istanza potesse intendersi accolta, purché ricorrano i presupposti di sanabilità dell’intervento previsti dalla legge e siano stati integralmente adempiuti gli obblighi documentali e contributivi. Si tratta però di un meccanismo speciale, previsto dalla disciplina del condono e diverso dal silenzio assenso generale, che non opera in modo automatico ma solo al ricorrere di condizioni puntuali, sia sotto il profilo formale che sostanziale.

Questo passaggio è decisivo perché sposta ulteriormente il baricentro della verifica. Non basta accertare l’esistenza di una domanda di condono, ma occorre comprendere se si sia effettivamente formato un titolo, anche per effetto del decorso del termine, e soprattutto se tale titolo sia riferibile con precisione alle opere oggi esistenti.

Nella pratica non è raro trovare situazioni in cui la documentazione è parziale o non perfettamente allineata con la realtà, oppure casi in cui dopo il condono sono stati eseguiti ulteriori interventi senza titolo. In questi casi il condono rappresenta una parte della storia dell’immobile, ma non esaurisce la verifica dello stato legittimo, che resta un’operazione tecnica complessa e necessariamente ricostruttiva.

Il ruolo dei vincoli

La disciplina del condono ha sempre previsto limiti precisi. Già la Legge n. 47/1985 subordina la sanatoria, in presenza di vincoli, al parere delle amministrazioni competenti e distingue tra vincoli che comportano l’inedificabilità assoluta e vincoli che, pur incidendo sull’utilizzo del territorio, non escludono in via automatica la sanabilità dell’intervento. In particolare, le opere non sono sanabili quando risultano in contrasto con vincoli di inedificabilità assoluta imposti prima della realizzazione dell’abuso.

Le successive leggi di condono hanno confermato e, in alcuni casi, irrigidito questo impianto, introducendo ulteriori condizioni e cause di esclusione, anche attraverso un ruolo più incisivo delle Regioni nella definizione dei limiti di sanabilità.

Questo significa che il titolo in sanatoria non può essere letto come una regolarizzazione assoluta, ma deve essere sempre valutato alla luce del quadro vincolistico, tenendo conto sia della natura del vincolo sia del momento della sua imposizione rispetto alla realizzazione dell’abuso, nonché delle verifiche richieste al momento della presentazione della domanda.

Immobile condonato e immobile legittimo sin dall’origine

Una volta rilasciato il titolo in sanatoria, l’immobile condonato è legittimo nei limiti delle opere oggetto di sanatoria e può essere utilizzato, trasferito e oggetto di interventi edilizi. Da questo punto di vista non si configura una categoria autonoma intermedia tra immobile legittimo e immobile abusivo, fermo restando che la legittimità deve essere sempre riferita al contenuto del titolo rilasciato.

La differenza emerge, semmai, sul piano tecnico. Un immobile assentito sin dall’origine presenta normalmente un percorso documentale più lineare, mentre un immobile condonato può richiedere una ricostruzione più articolata, proprio perché nasce da una situazione originariamente irregolare.

Questa differenza non incide sulla validità giuridica del titolo, ma incide sul lavoro del professionista, che deve verificare con maggiore attenzione la coerenza tra titolo e stato dei luoghi.

Conclusioni operative: come deve muoversi il tecnico

Arrivati a questo punto, il tema non è più teorico. Il condono entra a pieno titolo nella ricostruzione dello stato legittimo, ma impone un cambio di metodo. Non basta “trovare un titolo”, occorre leggerlo, interpretarlo e verificarlo.

Il primo passaggio è sempre individuare il condono di riferimento. Non è un dettaglio: Legge n. 47/1985, Legge n. 724/1994 e Legge n. 326/2003 hanno presupposti, limiti e condizioni diversi. Senza questa collocazione temporale e normativa, qualsiasi verifica successiva rischia di essere viziata.

Una volta individuato il condono, occorre passare alla verifica del titolo. Se esiste un provvedimento espresso, va analizzato nel dettaglio: contenuto, prescrizioni, elaborati allegati. Se invece ci si trova davanti a una pratica non definita, il tecnico deve verificare se si siano formati i presupposti per il titolo per decorso del termine ai sensi dell’art. 35 della Legge n. 47/1985. Questo significa controllare:

completezza della domanda;

pagamento integrale dell’oblazione;

adempimenti documentali;

effettiva sanabilità dell’intervento.

Solo in presenza di tutti questi elementi si può parlare, con prudenza, di titolo formato per silentium.

A questo punto si apre il passaggio più delicato: cosa è stato realmente sanato. Il condono non copre tutto l’immobile, ma solo ciò che risulta dalla domanda e dagli elaborati. Serve quindi una verifica puntuale di corrispondenza tra:

stato assentito (titolo + grafici);

stato di fatto attuale.

È qui che emergono spesso criticità: difformità non sanate, errori grafici, opere successive mai autorizzate.

Parallelamente, non può essere trascurato il quadro dei vincoli. Il tecnico deve verificare:

la presenza di vincoli;

la loro natura (assoluti o relativi);

il momento della loro imposizione rispetto all’abuso;

l’eventuale acquisizione dei pareri necessari.

Un condono rilasciato o formatosi in assenza dei presupposti richiesti dalla disciplina vincolistica è un punto critico che va gestito con estrema cautela.

Solo dopo questi passaggi è possibile ricostruire lo stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, utilizzando il titolo in sanatoria come uno dei tasselli della sequenza legittimante, insieme ai titoli precedenti e successivi.

Il risultato finale non è mai automatico. Un immobile condonato è legittimo, ma nei limiti di ciò che è stato effettivamente sanato. Tutto ciò che resta fuori da quel perimetro deve essere oggetto di una verifica autonoma.

In definitiva, il metodo operativo può essere sintetizzato così:

individuare il condono applicabile;

verificare l’esistenza e la validità del titolo (espresso o per silentium);

ricostruire con precisione le opere sanate;

controllare il quadro vincolistico;

confrontare titolo e stato di fatto;

ricostruire la sequenza dei titoli ai fini dello stato legittimo.

È un percorso che richiede tempo e attenzione, ma è l’unico che consente di trasformare il condono da problema documentale a strumento tecnico realmente utilizzabile.