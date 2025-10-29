blumatica software sicurezza cantieri
Condono edilizio tardivo: nessun silenzio assenso, l’abuso resta insanabile

Tar Lazio 17360/2025: il silenzio assenso previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985 si forma solo se la domanda è ammissibile e tempestiva

di Redazione tecnica - 29/10/2025

Cosa accade quando una domanda di condono edilizio viene presentata oltre i termini di legge? È sufficiente il decorso del tempo per far ritenere formatosi il silenzio assenso?

E, soprattutto, il Comune può ordinare la demolizione anche a distanza di molti anni dalla realizzazione dell’abuso?

Sono i quesiti affrontati dal TAR Lazio con la sentenza del 9 ottobre 2025, n. 17360, che offre un nuovo chiarimento sull’ambito di operatività del silenzio assenso nel condono edilizio “straordinario” disciplinato dalla legge n. 47/1985.

Condono edilizio tardivo: nessun silenzio assenso se l’istanza è fuori termine

Il caso riguarda il ricorso proposto contro un’ordinanza di demolizione emessa da un’Amministrazione Comune e il connesso diniego di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985.

L’immobile in contestazione consisteva in una porzione di fabbricato di modesta entità, oggetto di ampliamento rispetto a un corpo principale ante ’67.

Per tale ampliamento, il proprietario aveva presentato domanda di sanatoria a fine dicembre 1986, integrandola nel 1990, sostenendo che, decorso il termine di ventiquattro mesi senza risposta, si fosse formato il silenzio assenso previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985.

Nel 2021, a seguito di un sopralluogo, il Comune aveva disposto la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi al 1967, motivando l’atto anche sul diniego di condono emesso nel 2022.

Il ricorrente sosteneva che la domanda di condono dovesse considerarsi tacitamente accolta e che l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto dell’affidamento maturato nel tempo.

Tesi che il TAR non ha condiviso, richiamando quanto previsto dalla normativa in materia.

