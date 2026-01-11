Quadro normativo di riferimento

La vicenda si innesta in un quadro normativo nel quale il condono edilizio si configura come istituto eccezionale, rigidamente delimitato nei presupposti oggettivi e nelle condizioni di ammissibilità.

Il riferimento principale resta la legge n. 47 del 1985, che agli artt. 31 e seguenti disciplina l’ambito delle opere sanabili, le modalità di presentazione delle istanze e le verifiche demandate all’amministrazione. In particolare, l’art. 32 individua i limiti alla sanatoria, collegando in modo diretto il rilascio del titolo in sanatoria al rispetto di specifici presupposti urbanistici e vincolistici.

A questa disciplina si affianca quella del secondo condono, contenuta nell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, che conferma l’impostazione di fondo del legislatore: la sanatoria non opera in via generalizzata, ma solo entro un perimetro oggettivo ben definito, che presuppone la riconducibilità dell’opera allo stato rappresentato nell’istanza di condono.

Elemento centrale, spesso sottovalutato nella pratica, è che entrambe le discipline fanno riferimento a un’opera già realizzata e specificamente individuata. Il condono non è pensato per assorbire trasformazioni successive, né per sanare un organismo edilizio che, nel tempo, abbia assunto caratteristiche funzionali e distributive diverse rispetto a quelle dichiarate.

Sul piano dei vincoli assumono rilievo gli artt. 146, 167 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, che disciplinano l’autorizzazione paesaggistica e le relative sanzioni. Tuttavia, nel procedimento di condono, tali disposizioni devono essere lette in modo coordinato con la normativa speciale di sanatoria, dalla quale emerge che il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo rileva solo ai fini del rilascio del titolo in sanatoria, e non quando l’istanza debba essere respinta perché l’opera non rientra, già in origine, tra quelle condonabili.