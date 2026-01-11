L'analisi del Consiglio di Stato

Il punto di partenza del ragionamento del giudice è che l’opera effettivamente realizzata non coincideva con quella descritta nelle istanze di condono. Questa constatazione non viene trattata come una valutazione accessoria, ma come il presupposto sostanziale che condiziona l’intero procedimento.

Il Consiglio di Stato chiarisce infatti che, in materia di condono edilizio, la verifica di ammissibilità non può essere condotta per frammenti, né può risolversi in una sommatoria di interventi singolarmente tollerabili. La sanatoria richiede, invece, una valutazione unitaria dell’organismo edilizio, da condurre sulla base dell’esito finale dell’attività edilizia posta in essere dal privato.

Nel caso esaminato, tale valutazione unitaria conduceva a un risultato inequivoco. Il piano seminterrato, originariamente rappresentato come deposito o garage, era stato progressivamente attrezzato con elementi funzionali tipici di un uso diverso. Analogamente, il sottotetto, indicato nelle istanze come spazio di mero isolamento termico, risultava utilizzato come locale di deposito. Non si trattava, quindi, di interventi puntuali o marginali, ma di modifiche idonee a incidere stabilmente sulla funzione dei locali.

Su questo passaggio Palazzo Spada ha specificato che il mutamento di destinazione funzionale non coincide con l’abitabilità legale. Ciò che rileva non è la possibilità di utilizzo abitativo in senso formale, ma l’alterazione intrinseca e permanente dell’uso del bene. Anche un locale non abitabile può essere funzionalmente trasformato, e tale trasformazione è sufficiente a far venir meno la riconducibilità dell’opera all’oggetto del condono.

Da questa impostazione discende un ulteriore passaggio logico: le opere successive non possono essere qualificate come meri completamenti quando incidono sull’identità funzionale dell’edificio. È stata respinta così l’idea di una distinzione tra opere “principali” e opere “accessorie” da valutare separatamente. Quando l’effetto complessivo degli interventi è quello di ottenere un organismo edilizio diverso, la sanatoria non è più praticabile.

In questa prospettiva si colloca anche la valutazione delle relazioni tecniche di parte. Il giudice non ne ha negato in astratto la rilevanza, ma ne ha delimitato con precisione l’ambito: tali elaborati possono incidere sulla ricostruzione dei fatti materiali, ma non possono sovvertire una qualificazione sostanziale dell’opera quando questa risulti smentita dalla configurazione complessiva dell’immobile.

Una volta chiarito che l’opera non era in radice riconducibile alle istanze di condono, l’acquisizione dei pareri paesaggistici diventa irrilevante, perché tali pareri sono funzionali al rilascio del titolo in sanatoria, non alla verifica della sua astratta ammissibilità. Allo stesso modo, l’adozione di un provvedimento formalmente unitario non comporta alcuna lesione del diritto di difesa.

Infine, il Consiglio di Stato ha richiamato il principio della valutazione unitaria degli abusi, ribadendo che la regolarizzazione edilizia non consente parcellizzazioni artificiose, soprattutto quando l’intervento presenta una connotazione fisica e funzionale non scindibile.

Quando l’edificio finale non coincide più con quello rappresentato nelle istanze di condono, il procedimento non può che chiudersi legittimamente con un diniego, indipendentemente dalle ulteriori questioni istruttorie o formali sollevate.