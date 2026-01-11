Conclusioni

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando la legittimità del diniego di condono e dei provvedimenti repressivi conseguenti, compreso l’ordine di demolizione.

La decisione si fonda su una valutazione sostanziale e unitaria dell’intervento edilizio: l’immobile, così come configurato, non era più riconducibile alle opere oggetto delle istanze di condono. La trasformazione funzionale dell’edificio aveva superato la soglia del mero completamento, determinando un organismo edilizio diverso da quello rappresentato nelle domande di sanatoria.

La sentenza si chiude così con un messaggio chiaro per la pratica professionale: il condono edilizio non è una sanatoria elastica. Quando l’opera finale non coincide più con quella oggetto dell’istanza, il diniego non è solo legittimo, ma inevitabile.