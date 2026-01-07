Blumatica Energy
Condono edilizio e ultimazione delle opere: quando il rustico non basta

Il Consiglio di Stato ribadisce i requisiti dell’ultimazione strutturale e l’onere della prova per le nuove costruzioni

di Redazione tecnica - 07/01/2026

Quando un’opera può dirsi davvero “ultimata” ai fini del condono edilizio? È sufficiente il solo scheletro strutturale o serve qualcosa in più? E quanto pesa, in concreto, l’onere della prova sull’epoca di realizzazione?

Il tema dell’ultimazione delle opere rappresenta uno dei punti chiave in materia di condono edilizio. Nonostante un quadro normativo stratificato e una giurisprudenza ormai ampia, la distinzione tra opere “ultimate”, opere “al rustico” e semplici strutture incompiute diventa fondamentale per evitare equivoci applicativi, soprattutto quando si tratta di interventi residenziali realizzati a cavallo delle date limite fissate dai diversi condoni.

La sentenza del Consiglio di Stato del 2 gennaio 2026, n. 48, offre quindi un’occasione utile per tornare su alcuni principi che, pur non nuovi, risultano decisivi nella pratica professionale quotidiana, chiarendo cosa si intenda davvero per ultimazione strutturale e quali elementi siano indispensabili per rendere condonabile una nuova costruzione.

Condono edilizio: il nodo dell'ultimazione delle opere

La questione riguarda l’appello proposto contro il rigetto, da parte dell’amministrazione comunale, di più istanze di condono edilizio presentate per opere realizzate in area non vincolata.

In particolare, una prima istanza ai sensi della legge n. 724/1994 riguardava un locale deposito, mentre quelle successive ai sensi della legge n. 326/2003 avevano ad oggetto un manufatto residenziale, realizzato con la stessa impronta planimetrica del precedente deposito ma con incremento volumetrico, attraverso la realizzazione di ulteriori piani.

Secondo l’amministrazione, il manufatto originario era stato demolito e sostituito da un organismo edilizio sostanzialmente diverso, con conseguente insussistenza dei presupposti per il condono ai sensi della legge n. 724/1994.

Le opere riferite alle istanze più recenti, alla data del 31 marzo 2003, non risultavano volumetricamente definite, poiché il primo piano non era completamente tompagnato e il secondo risultava “al vento”.

Già in primo grado il TAR aveva rigettato il ricorso, rilevando l’assenza di prova circa l’ultimazione delle opere entro il termine utile e confermando, peraltro, anche l’ordine di demolizione.

