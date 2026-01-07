Il quadro normativo di riferimento

La vicenda si colloca all’interno di un quadro normativo stratificato, nel quale il tema dell’ultimazione delle opere assume un ruolo centrale quale presupposto indefettibile per l’accesso al condono edilizio.

Il punto di partenza resta l’art. 31, comma 2, della legge n. 47/1985, che ha introdotto una distinzione, come evidenzia anche il Consiglio di Stato nella pronuncia, tra due diversi criteri di verifica dell’ultimazione dei lavori:

il criterio strutturale , applicabile alle nuove costruzioni;

, applicabile alle nuove costruzioni; il criterio funzionale, riferibile alle opere interne o a manufatti con destinazione diversa da quella residenziale.

Questa distinzione non ha mai perso attualità e continua a orientare, in modo decisivo, l’interpretazione dei successivi condoni.

Per il terzo condono, il riferimento è l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, che individua nel 31 marzo 2003 il termine ultimo entro il quale le opere devono risultare ultimate. La disposizione si innesta sul sistema già delineato dalla legge n. 47/1985 e dalla legge n. 724/1994, senza introdurre una nozione autonoma di ultimazione, ma rinviando implicitamente ai criteri già elaborati dalla normativa precedente e dalla giurisprudenza.

In questo contesto si colloca anche l’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, spesso invocato per sostenere una lettura estensiva del concetto di completamento, ma che non consente di prescindere dalla necessaria definizione volumetrica dell’opera entro la data limite.

Sul piano regionale, la legge della Campania n. 10/2004 assume rilievo nella misura in cui, all’art. 3, comma 2, lett. b), precisa che possono considerarsi ultimate le opere completate al rustico, comprensive di mura perimetrali e copertura e concretamente utilizzabili per la destinazione prevista. Una formulazione che, lungi dall’ammettere soluzioni semplificate, conferma la centralità della separazione fisica tra interno ed esterno quale elemento strutturale dell’edificio.

Infine, nella sentenza viene richiamata la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2241 del 1995, per sostenere l’irrilevanza delle opere di completamento successive. Tuttavia, spiegano i giudici d’appello, le circolari hanno valore meramente interpretativo e non possono incidere sui requisiti fissati dalla legge, né tantomeno introdurre nozioni di ultimazione difformi rispetto al dato normativo primario.

È proprio su questo impianto, composito ma coerente, che si innesta il ragionamento del Consiglio di Stato, chiamato a verificare se, nel caso concreto, le opere fossero idonee a soddisfare il requisito dell’ultimazione strutturale entro il termine del 31 marzo 2003.