L'analisi del Consiglio di Stato

Il Collegio ha ribadito, in via preliminare, un principio ormai consolidato: l’onere della prova sull’epoca di realizzazione dell’opera grava integralmente sul privato che richiede il condono.

Non è l’amministrazione a dover dimostrare la tardività dell’abuso, ma il richiedente a dover provare, con elementi concreti e oggettivi, che l’opera fosse ultimata entro il termine fissato dalla legge.

Da questo punto di vista, rileva la corretta individuazione del criterio di ultimazione applicabile.

L’art. 31, comma 2, della legge n. 47/1985 prevede infatti due criteri alternativi:

criterio strutturale , per le nuove costruzioni;

, per le nuove costruzioni; criterio funzionale, per opere interne o manufatti con destinazione non residenziale.

Nel caso di specie, le stesse appellanti avevano qualificato l’intervento come nuova costruzione. Da qui una conseguenza decisiva: ai fini della condonabilità, l’opera doveva risultare eseguita al rustico, completa di murature esterne e copertura, tali da definire con esattezza la volumetria.

Il Consiglio di Stato richiama, sul punto, un orientamento costante secondo cui:

il “rustico” non coincide con il solo scheletro strutturale ;

; le pareti esterne non possono essere considerate mere opere di rifinitura;

la volumetria deve risultare fisicamente e spazialmente definita.

Particolarmente significativa è la presa di posizione del Collegio sulla questione delle tamponature perimetrali.

Le appellanti avevano sostenuto che la mancanza delle chiusure laterali fosse irrilevante, trattandosi di opere di mero completamento. Il Consiglio di Stato ha invece chiarito che la tompagnatura non è un elemento accessorio, è funzionale alla separazione dell’interno dall’esterno e che senza di essa non è possibile ritenere definita la volumetria dell’edificio.

Neppure la circolare ministeriale del 1995, richiamata a sostegno della tesi difensiva, è stata ritenuta dirimente. Al contrario, il Collegio ha evidenziato come proprio tale circolare confermi la necessità che il manufatto sia completato nelle parti strutturali in modo da definire la volumetria da sanare, fermo restando che le circolari non hanno valore normativo.

Infine, irrilevante è il riferimento operato dagli appellanti all’art. 43, comma 5, della legge n. 47/1985, applicabile solo ai casi di opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali e della normativa regionale campana, che anzi conferma la necessità di mura perimetrali e copertura per considerare ultimate le opere al rustico.