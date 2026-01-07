sed edilizia espositori
sed edilizia espositori
sed edilizia espositori

Condono edilizio e ultimazione delle opere: quando il rustico non basta

Il Consiglio di Stato ribadisce i requisiti dell’ultimazione strutturale e l’onere della prova per le nuove costruzioni

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 07/01/2026

Conclusioni

L’appello è stato quindi respinto, confermando la legittimità del diniego di condono e dell’ordine di demolizione.

In materia di sanatoria straordinaria, la nozione di “ultimazione” va sempre letta in modo rigoroso, soprattutto per le nuove costruzioni, motivo per cui il solo scheletro strutturale non è sufficiente a configurare il concetto di completamento dell’opera.

Proprio per questo, la tompagnatura perimetrale è elemento essenziale per la definizione della volumetria, il cui onere probatorio grava sempre sul privato e richiede elementi oggettivi, non mere dichiarazioni.

La decisione si innesta in un filone giurisprudenziale ormai consolidato e che, ancora una volta, richiama chi opera nel settore a una valutazione tecnica preventiva rigorosa, prima di impostare (o, addirittura trovarsi a difendere) un’istanza di condono edilizio.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Condono edilizio Abusi edilizi

Documenti Allegati

INDICE

1
Condono edilizio e ultimazione delle opere: quando il rustico non basta
2
Il quadro normativo di riferimento
3
L'analisi del Consiglio di Stato
4
Conclusioni
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026