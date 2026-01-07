Condono edilizio e ultimazione delle opere: quando il rustico non basta
Il Consiglio di Stato ribadisce i requisiti dell’ultimazione strutturale e l’onere della prova per le nuove costruzioni
Conclusioni
L’appello è stato quindi respinto, confermando la legittimità del diniego di condono e dell’ordine di demolizione.
In materia di sanatoria straordinaria, la nozione di “ultimazione” va sempre letta in modo rigoroso, soprattutto per le nuove costruzioni, motivo per cui il solo scheletro strutturale non è sufficiente a configurare il concetto di completamento dell’opera.
Proprio per questo, la tompagnatura perimetrale è elemento essenziale per la definizione della volumetria, il cui onere probatorio grava sempre sul privato e richiede elementi oggettivi, non mere dichiarazioni.
La decisione si innesta in un filone giurisprudenziale ormai consolidato e che, ancora una volta, richiama chi opera nel settore a una valutazione tecnica preventiva rigorosa, prima di impostare (o, addirittura trovarsi a difendere) un’istanza di condono edilizio.
