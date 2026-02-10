Quando un’opera abusiva può dirsi effettivamente ultimata ai fini del condono edilizio? È sufficiente che sia riconoscibile nella sua struttura oppure è necessario che sia completa anche sotto il profilo delle finiture? E che peso assume lo stato di conservazione dell’opera, specie quando il tempo ha inciso su materiali leggeri o facilmente deteriorabili?

Considerato che esistono decine di migliaia di pratiche edilizie legate ai tre condoni ancora giacenti negli archivi della pubblica amministrazione, si tratta di questioni che ricorrono spesso nella pratica professionale e che, non di rado, finiscono al centro di contenziosi complessi.

Proprio su questi aspetti è intervenuto il TAR Lazio, con la sentenza 2 febbraio 2026, n. 1971, affrontando in modo diretto il tema dell’ultimazione delle opere e dell’onere della prova in materia di condono edilizio.

Il diniego di condono per una veranda: la vicenda e le ragioni del ricorso

La controversia riguardava il rigetto di un’istanza di condono edilizio presentata per una veranda realizzata in epoca antecedente al termine previsto dalla disciplina sul terzo condono.

L’amministrazione aveva negato la sanatoria ritenendo che:

non fosse adeguatamente dimostrata la realizzazione dell’opera entro il termine utile ;

; la veranda non potesse considerarsi ultimata, in quanto priva di alcuni pannelli di copertura in materiale plastico e, quindi, non idonea a consentire un calcolo certo della volumetria.

Il privato aveva impugnato il provvedimento sostenendo, invece, che:

l’opera fosse stata realizzata prima del 31 marzo 2003 , come risultava dalla documentazione allegata;

, come risultava dalla documentazione allegata; la struttura fosse chiaramente individuabile nella sua configurazione essenziale;

la mancanza di alcuni pannelli in materiale plastico fosse riconducibile al normale deterioramento nel tempo e non a una mancata ultimazione.

A sostegno di tali affermazioni erano state prodotte fotografie, una perizia tecnica e ulteriori elementi documentali idonei a ricostruire lo stato dei luoghi.

Ultimazione delle opere e condono edilizio: il quadro normativo di riferimento

Il punto centrale della decisione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 31, comma 2, della legge n. 47/1985, disposizione che, secondo un orientamento ormai consolidato, continua a rappresentare il riferimento anche per i condoni successivi.

La norma individua due criteri alternativi per verificare l’ultimazione delle opere:

il criterio strutturale , rilevante nei casi di nuova costruzione;

, rilevante nei casi di nuova costruzione; il criterio funzionale, applicabile alle opere interne o ai manufatti con destinazione diversa.

Per le nuove costruzioni, l’opera può dirsi ultimata quando risulta completata almeno al cosiddetto “rustico”. Con questa espressione non si fa riferimento a un edificio finito, ma a un manufatto che, pur mancando delle finiture, presenti:

le strutture portanti;

le tamponature esterne;

una configurazione volumetrica definita e misurabile.

Il concetto di rustico nella giurisprudenza del Consiglio di Stato

Nel ricostruire il quadro interpretativo, il TAR ha richiamato espressamente i principi affermati in più occasioni dal Consiglio di Stato, secondo cui un’opera può considerarsi ultimata quando è definita nella sua struttura essenziale e consente un calcolo certo della volumetria.

La giurisprudenza ha chiarito da tempo che l’assenza di infissi, pavimentazioni o tramezzature interne non è, di per sé, ostativa al riconoscimento dell’ultimazione, purché il volume sia già chiaramente individuabile e non suscettibile di ampliamenti futuri non controllabili.

Analisi tecnica della decisione: struttura, deterioramento e prova temporale

Applicando questi principi al caso concreto, il Collegio ha svolto una valutazione puntuale degli elementi tecnici emersi dagli atti.

Dalle immagini e dalla perizia depositata risultava la presenza di:

una veranda dotata di elementi portanti ;

; una struttura superiore in metallo , idonea a definire la copertura;

, idonea a definire la copertura; parapetti in muratura tali da delimitare in modo chiaro il volume del manufatto.

La mancanza di alcuni pannelli di copertura in plastica è stata ricondotta dal giudice non a una mancata ultimazione dell’opera, ma a un processo di deterioramento nel tempo, tipico di materiali leggeri e non strutturali. Un deterioramento che, secondo il TAR, non è contemplato dalla legge come causa ostativa al rilascio del condono.

Sul piano probatorio, la sentenza ribadisce un principio altrettanto rilevante: l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione delle opere abusive grava sul privato. Ciò in applicazione del principio di vicinanza della prova, dal momento che solo l’interessato è in grado di fornire documentazione idonea a radicare una ragionevole certezza temporale.

Nel caso esaminato, tale onere è stato ritenuto assolto attraverso:

la documentazione fotografica allegata all’istanza di condono;

lo stato di conservazione dell’opera, coerente con una realizzazione risalente nel tempo;

una perizia tecnica depositata in giudizio.

Opere deteriorate e condono edilizio: un chiarimento operativo

Un passaggio particolarmente significativo della sentenza riguarda la distinzione tra opera incompleta e opera deteriorata.

Secondo il TAR, l’assenza o il degrado di elementi non strutturali, soprattutto quando realizzati con materiali soggetti a usura, non consente di negare automaticamente l’ultimazione dell’opera. Diverso sarebbe stato il caso in cui fosse mancata la struttura portante superiore, tale da rendere incerta o modificabile la volumetria del manufatto.

È questo il discrimine che il giudice individua con chiarezza: ciò che conta non è lo stato manutentivo dell’opera al momento dell’istruttoria, ma la sua definizione strutturale e volumetrica.

Conclusioni operative

In conclusione, il ricorso è stato accolto e il diniego di condono annullato. Il TAR ha ritenuto che, nel caso esaminato, la veranda fosse già definita nella sua struttura essenziale e tale da consentire il calcolo della volumetria, nonostante la mancanza di alcuni pannelli di copertura in materiale plastico.

Una decisione che conferma, ancora una volta, che, ai fini del condono edilizio, l’ultimazione dell’opera va verificata sulla base di un criterio strutturale e volumetrico, non dello stato manutentivo del manufatto al momento dell’istruttoria. Il deterioramento nel tempo di elementi non strutturali non integra, di per sé, una condizione ostativa al rilascio della sanatoria.

Sul piano applicativo, la sentenza conferma che:

l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione e la consistenza dell’opera grava sul privato, attraverso documentazione tecnica coerente e attendibile;

l’amministrazione deve valutare in modo sostanziale la configurazione dell’intervento, distinguendo tra opere incomplete e manufatti strutturalmente definiti ma degradati.

Il concetto di ultimazione, nel sistema del condono edilizio, resta quindi ancorato alla possibilità di individuare e misurare il volume dell’opera, non alla presenza o meno delle finiture.