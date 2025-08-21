Condono edilizio e vincolo autostradale: come calcolare la fascia di rispetto?
Il TAR Lazio chiarisce i criteri tecnici per la distanza degli edifici dall’autostrada: conta il fabbricato, non il muretto
È rilevante ai fini della sanatoria edilizia la distanza tra un muretto di recinzione e l’autostrada? Il vincolo dei 30 metri è sempre inderogabile? E cosa deve dimostrare l’ente gestore per negare il nulla osta in presenza di un abuso sanabile?
Vincolo autostradale: il calcolo della distanza per la sanatoria di immobili abusivi
Sono queste le domande al centro della sentenza del TAR Lazio 24 luglio 2025, n. 14705, che ha annullato il diniego opposto da ANAS, al nulla osta richiesto per completare l’istruttoria di condono edilizio, ai sensi della Legge n 47/1985 come recepita dalla L.R. Sicilia n. 37/1985.
Il diniego era stato motivato sulla base del mancato rispetto della distanza minima di 30 metri dal confine autostradale, rilevando una distanza di 26,60 metri. Ma, secondo i giudici, l’Amministrazione non ha svolto alcuna valutazione concreta sull’effettiva incidenza dell’intervento sulla sicurezza della circolazione.
Il quadro normativo
Il caso mette in relazione il quadro nazionale e la disciplina regionale:
- D.M. n. 1404/1968: impone, fuori dai centri abitati, una distanza minima di 30 metri dal confine e 60 metri dal ciglio autostradale.
- art. 23, commi 8 e 9 L.R. n. 37/1985: in Sicilia, la sanatoria è ammissibile anche nelle fasce di rispetto, se l’opera non pregiudica la sicurezza della viabilità, su valutazione dell’ente gestore;
- Circolare Min. LL.PP. n. 3357/25 (1985): ribadisce la discrezionalità tecnica dell’ente preposto, purché adeguatamente motivata.
- il Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992, art. 28): non considera i muretti di recinzione come “edificazioni” ai fini delle distanze legali.
Documenti AllegatiSentenza
IL NOTIZIOMETRO