mapei istituzionale
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano
geosec crepe nei muri
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano

Condono edilizio e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato ribadisce l’insanabilità delle nuove costruzioni

La sentenza n. 7428/2025 chiarisce che il “Terzo Condono” non può sanare opere che abbiano comportato aumento di superficie o volume in area vincolata, anche se il vincolo è di inedificabilità relativa

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 28/10/2025

È ancora possibile ottenere il condono per una nuova costruzione realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico? E se il vincolo fosse di inedificabilità relativa e non assoluta, può la sanatoria essere ammessa?

A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato, con la sentenza 22 settembre 2025, n. 7428, che ha confermato l’impossibilità di sanare nuove costruzioni o ampliamenti anche parziali in aree vincolate ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 (c.d. Terzo Condono Edilizio).

Terzo Condono Edilizio: i limiti alla sanabilità di nuove costruzioni

Il caso riguardava l’annullamento in autotutela di due titoli rilasciati dal Comune ai fini del condono edilizio per alcuni interventi eseguiti su un immobile, tra cui:

  • la chiusura di un balcone con veranda in alluminio;
  • l’ampliamento della cucina e del bagno;
  • la costruzione di un piccolo manufatto ad uso abitazione sul terrazzo di copertura.

A seguito di verifiche, l’amministrazione aveva accertato che l’immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico già dal 1957 e, richiamando l’art. 32, comma 27, lett. d), della legge n. 326/2003, aveva annullato i provvedimenti di condono e ordinato la demolizione delle opere.

La proprietaria aveva impugnato tali provvedimenti, sostenendo che il vincolo non si estendesse al fabbricato e che, comunque, si trattasse di un vincolo “di insieme” non incompatibile con l’intervento.

Il TAR Campania aveva respinto il ricorso e la proprietaria aveva proposto appello al Consiglio di Stato.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Condono edilizio Codice dei beni culturali DPR n. 380/2001 Vincolo di inedificabilità Annullamento d’ufficio

Documenti Allegati

INDICE

1
Condono edilizio e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato ribadisce l’insanabilità delle nuove costruzioni
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del Consiglio di Stato
4
Conclusioni
placche pucci plast eco

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 22/10/2025
Cambio di destinazione d’uso e altezze minime: il TAR applica il Salva Casa
2
EDILIZIA - 21/10/2025
Compravendita immobiliare e conformità catastale: la Cassazione chiarisce quando l’atto è nullo
3
EDILIZIA - 20/10/2025
Tettoia e pergolato: non sono edilizia libera se stabilmente ancorati al suolo
4
FISCO E TASSE - 24/10/2025
Superbonus e gravi inadempimenti: senza prove analitiche, nessuna tutela per il condominio
5
LAVORI PUBBLICI - 22/10/2025
Subappalto o subaffidamento? Il MIT chiarisce i confini anche sotto soglia
6
LAVORI PUBBLICI - 21/10/2025
Affidamenti diretti, proroga e principio di rotazione: interviene il MIT