Terzo condono e vincolo paesaggistico: i nuovi volumi restano insanabili

Il Consiglio di Stato ribadisce i limiti del terzo condono edilizio nelle aree tutelate e conferma l’insanabilità degli abusi maggiori con aumento di superficie e volumetria

di Redazione tecnica - 10/12/2025

Quadro normativo di riferimento

I giudici d'appello hanno ricostruito il sistema del condono del 2003, ribadendo alcuni principi essenziali.

In particolare, sono sanabili solo le opere classificate ai nn. 4, 5, 6 dell’allegato 1 alla legge n. 326/2003, qualificabili come restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, e realizzate su immobili già esistenti e conformi agli strumenti urbanistici.

Tutti gli interventi che comportano nuova volumetria rientrano invece nei nn. 1, 2, 3, c.d. abusi “maggiori”, mai condonabili in area vincolata.

Inoltre, come evidenziato dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere per le quali ricorra anche una sola delle condizioni ostative previste dall’art. 32, comma 27, che alla lettera d) annovera la realizzazione “su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

In presenza della preclusione paesaggistica, la verifica urbanistica non assume rilievo. Non è quindi possibile sostenere, come nel caso in esame, che la conformità delle opere al PRG compensi la creazione di nuovo volume.

Questo anche perché, come spiega il Consiglio, condono e accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 sono due istituti diversi e indipendenti tra di loro.

INDICE

1
Terzo condono e vincolo paesaggistico: i nuovi volumi restano insanabili
2
Quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica
4
Conclusioni
