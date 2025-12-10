deas Gestione completa successioni e volture catastali
Terzo condono e vincolo paesaggistico: i nuovi volumi restano insanabili

Il Consiglio di Stato ribadisce i limiti del terzo condono edilizio nelle aree tutelate e conferma l’insanabilità degli abusi maggiori con aumento di superficie e volumetria

di Redazione tecnica - 10/12/2025

Analisi tecnica

Il Consiglio di Stato ha confermato che l’intervento oggetto di condono era una nuova costruzione, realizzata dopo demolizione del manufatto preesistente, con un incremento volumetrico di ordine di grandezza superiore rispetto al locale originario.

In questo contesto, la presenza del vincolo paesaggistico rendeva l’opera radicalmente insanabile.

La parte appellante aveva provato a sostenere due tesi:

  • che fosse necessaria la presenza congiunta di tutte le condizioni ostative;
  • che la conformità urbanistica dovesse comunque essere valutata.

Entrambe sono state respinte: la prima perché contraria alla lettera della legge e alla costante giurisprudenza, la seconda perché superflua: la nuova volumetria in area vincolata era di per sé sufficiente a impedire la sanatoria.

Il giudice ha inoltre evidenziato che, anche a voler entrare nel merito urbanistico, l’intervento si collocava in zona G5, dove l’art. 91 delle NTA non consentiva alcun volume edilizio se non quello strettamente necessario per servizi igienici.

La ricostruzione ex novo risultava dunque doppiamente illegittima.

