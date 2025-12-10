Conclusioni

L’appello è stato quindi respinto, confermando l’insanabilità, ai sensi del c.d. Terzo Condono, di una nuova costruzione realizzata in area vincolata.

Ne derivano alcune considerazioni interessanti per i tecnici in relazione alla sanatoria del 2003, inaccessibile quando l’intervento ha prodotto nuova volumetria in presenza di un vincolo paesaggistico.

Non ci sono margini interpretativi o valutazioni ulteriori che possano cambiare l’esito: nemmeno la conformità urbanistica dell’opera può ribaltare una preclusione che nasce direttamente dalla legge. Se l’opera rientra tra gli abusi maggiori, la domanda di condono non può essere accolta.

Si tratta di un’indicazione particolarmente interessante che invita, prima ancora di analizzare la conformità urbanistica, a verificare se l’intervento abbia creato volumi nuovi in presenza di vincoli. Se la risposta è affermativa, il condono non è percorribile.