deas Gestione completa successioni e volture catastali
grafill editoria tecnica
systab consolidamento fondazioni

Terzo condono e vincolo paesaggistico: i nuovi volumi restano insanabili

Il Consiglio di Stato ribadisce i limiti del terzo condono edilizio nelle aree tutelate e conferma l’insanabilità degli abusi maggiori con aumento di superficie e volumetria

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 10/12/2025

Conclusioni

L’appello è stato quindi respinto, confermando l’insanabilità, ai sensi del c.d. Terzo Condono, di una nuova costruzione realizzata in area vincolata.

Ne derivano alcune considerazioni interessanti per i tecnici in relazione alla sanatoria del 2003, inaccessibile quando l’intervento ha prodotto nuova volumetria in presenza di un vincolo paesaggistico.

Non ci sono margini interpretativi o valutazioni ulteriori che possano cambiare l’esito: nemmeno la conformità urbanistica dell’opera può ribaltare una preclusione che nasce direttamente dalla legge. Se l’opera rientra tra gli abusi maggiori, la domanda di condono non può essere accolta.

Si tratta di un’indicazione particolarmente interessante che invita, prima ancora di analizzare la conformità urbanistica, a verificare se l’intervento abbia creato volumi nuovi in presenza di vincoli. Se la risposta è affermativa, il condono non è percorribile.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Condono edilizio Abusi edilizi Sanatoria edilizia Accertamento di conformità Vincolo di inedificabilità

Documenti Allegati

INDICE

1
Terzo condono e vincolo paesaggistico: i nuovi volumi restano insanabili
2
Quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica
4
Conclusioni
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026