Dopo il silenzio assenso sul condono, il Comune può archiviare la stessa pratica per un nulla osta mancante? E se l’ente che tutela il vincolo idraulico non risponde, il silenzio vale come parere negativo? Chi aspetta dal 1986 rischia di perdere il condono per quel ritardo?

A questi interrogativi risponde il TAR Toscana con la sentenza n. 1978 del 19 ottobre 2026, che chiarisce un aspetto sottovalutato nelle pratiche di condono rimaste aperte per decenni, ovvero che il Comune non può archiviare per carenza del parere idraulico la domanda su cui ha già preso atto del silenzio assenso per le stesse opere. Per chi ha presentato l’istanza negli anni Ottanta significa poter opporre quella presa d’atto, anche se mai comunicata, a un successivo atto di segno opposto sulla stessa pratica; e significa che all’amministrazione non basta indicare un foglio catastale diverso per sostenere che si parli d’altro, se quei dati sono stati corretti su richiesta dello stesso richiedente e la descrizione dei lavori coincide.

Non si può più, in altre parole, chiudere una pratica di condono con un provvedimento che smentisce quanto lo stesso ufficio ha riconosciuto pochi mesi prima, come se i due atti appartenessero a procedimenti diversi.

Né basta al Comune un mese di silenzio dell’ufficio interpellato per archiviare, perché quel silenzio non equivale a un parere contrario, neppure quando si prolunga ben oltre; e neppure il Comune può far valere la mancanza di quel parere quando i suoi stessi uffici hanno già accertato che le opere stanno fuori dalla fascia inedificabile.

Condono del 1986 rimasto aperto per trentacinque anni: la vicenda

La vicenda trae origine da una domanda di condono presentata nel settembre 1986 dal legale rappresentante della società che conduceva in locazione un terreno adibito al commercio all’ingrosso di materiali inerti, per modifiche del piano di campagna con la posa di un cancello e un deposito di calcinacci. Nel 2007 il Comune ha chiesto integrazioni documentali, prodotte dalla nuova società affittuaria, e il nulla osta dell’ente competente alla tutela del vincolo idraulico.

Nel settembre 2021 l’amministrazione ha preso atto, senza comunicarlo, della formazione del silenzio assenso sulla domanda per la recinzione, il deposito di calcinacci e il cancello di accesso. Dieci giorni dopo ha però inviato il preavviso di diniego per la mancata produzione del nulla osta, e il proprietario del terreno ha replicato che spettava al Comune richiederlo. Il Comune si è allora rivolto al Genio Civile, chiedendo non il parere ma di verificare se l’intervento ricadesse nella fascia di rispetto dei dieci metri e, rimasta la richiesta senza riscontro, nel dicembre 2021 ha archiviato la domanda per carenza del parere sul vincolo idraulico.

Il ricorso, proposto tra gli altri dal richiedente anche per conto della nuova società affittuaria, ha denunciato la contraddittorietà tra i due atti e la violazione delle regole sul parere, per la mancata conferenza di servizi e il mancato rispetto dei centottanta giorni. Il Comune ha replicato che i due provvedimenti riguardavano manufatti diversi, su particelle distanti tra loro, l’uno a oltre trecento metri dal corso d’acqua e l’altro a ridosso, e che, decorsi trenta giorni senza riscontro, l’archiviazione era un atto dovuto a fronte di un parere sfavorevole tacito.

Condono su area vincolata: cosa prevede l’art. 32 della Legge n. 47/1985

Il perimetro normativo della vicenda è segnato dalla Legge n. 47/1985, con cui si è aperta la prima stagione della sanatoria straordinaria (il c.d. primo condono edilizio). L’art. 32, fatte salve le ipotesi dell’art. 33, che escludono dalla sanatoria le opere in contrasto con vincoli di inedificabilità imposti prima della loro esecuzione, subordina il condono delle opere su immobili vincolati al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela. Se il parere non arriva entro centottanta giorni dalla richiesta, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto, mentre per la sua acquisizione il comma 4 rinvia all’art. 20, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che richiama la conferenza di servizi.

Il vincolo in gioco è quello del R.D. n. 523/1904 (Testo Unico sulle opere idrauliche), che all’art. 96, lettera f), vieta in modo assoluto, in mancanza di diverse discipline locali, le fabbriche e gli scavi a distanza minore di dieci metri dal piede degli argini. Anche se la pronuncia non vi si sofferma, va ricordato che l’art. 35 della Legge n. 47/1985 considera accolta la domanda di condono decorsi ventiquattro mesi, purché siano versati i conguagli e presentata la documentazione per l’accatastamento, e nelle ipotesi dell’art. 32 fa decorrere quel termine dall’emissione del parere.

Silenzio assenso e archiviazione sulla stessa domanda: la contraddittorietà secondo il TAR

Il punto fermo da cui partono i giudici è il confronto tra i due provvedimenti, adottati a circa tre mesi di distanza sulla medesima istanza. La presa d’atto del silenzio assenso descrive la recinzione e il deposito di calcinacci con il cancello di accesso, l’archiviazione parla di modifiche al piano di campagna con cancello e deposito calcinacci, sicché le opere risultano in parte sovrapponibili.

La differenza dei dati catastali, su cui il Comune ha costruito la propria difesa, non regge, perché è la stessa amministrazione a ricordare che nel 1991 il richiedente aveva chiesto di correggere l’istanza, indicando per cancello, recinzione e deposito un fondo diverso da quello originario. I riferimenti riportati nella presa d’atto sono dunque quelli corretti su istanza del richiedente, e la descrizione tecnica allegata alla correzione indica le stesse opere dell’istanza originaria e del successivo provvedimento di archiviazione. Il primo motivo è quindi fondato e, per il TAR, sufficiente da solo a decidere.

I giudici esaminano comunque anche il secondo motivo, osservando che da lì emerge, oltre alla violazione di legge denunciata, la stessa contraddittorietà. Richiamano propri precedenti, tra cui TAR Toscana (sentenza n. 270/2026), secondo cui i centottanta giorni sono il termine di conclusione del sub-procedimento sul parere, il loro decorso non consuma il potere dell’autorità di tutela ma dà luogo a un silenzio contro cui si può agire, anche da parte del Comune, ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo; e il Comune, in ogni caso, non può chiudere il procedimento sul condono senza aver acquisito il parere, che è vincolante.

Nel caso esaminato l’amministrazione, pur richiamando l’art. 32, ha archiviato la domanda senza attendere i centottanta giorni, ritenendo sufficiente un silenzio di trenta; e lo ha fatto per carenza del nulla osta, nonostante i suoi uffici avessero già verificato che le opere si trovavano fuori dalla fascia dei dieci metri, a una trentina di metri secondo la stessa difesa comunale.

Condono e vincolo idraulico: cosa deve verificare il tecnico

Sul piano tecnico la vicenda mostra che l’identità delle opere oggetto di condono si ricostruisce sull’intero fascicolo, comprese le correzioni presentate negli anni, e non sui soli dati catastali riportati nell’ultimo atto. Per le opere vicine a un corso d’acqua la prima verifica riguarda la distanza dal piede dell’argine, perché da essa dipende se l’opera ricade nella fascia inedificabile, esposta all’esclusione dell’art. 33, oppure ne resta fuori.

Va detto con precisione che la sentenza non stabilisce se le opere ricadano nel vincolo idraulico, né si pronuncia sulla validità della presa d’atto del silenzio assenso, che resta fuori dal giudizio. In una prospettiva di sistema, proprio la regola dell’art. 35 sulla decorrenza dal parere suggerisce che, se l’amministrazione ritiene un’opera soggetta al parere, la strada coerente è riesaminare l’atto già adottato e acquisire il parere nelle forme dell’art. 32, non affiancargli un provvedimento di segno opposto. Sulla stessa domanda di condono, per i box in lamiera, il TAR Toscana si è pronunciato anche con la n. 1977/2026 sul parere paesaggistico ridotto a formula di stile e con la n. 1980/2026 sull’ordine di demolizione esteso ai proprietari estranei.

Archiviazione del condono annullata: le ricadute per Comuni e proprietari

In conclusione, il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di archiviazione della domanda di condono.

Gli uffici che gestiscono le pratiche del primo condono sono chiamati a leggere ogni nuovo atto alla luce di quelli già adottati sulla stessa istanza e, quando il parere serve, a chiederlo come tale e non come semplice verifica di posizione, acquisendolo prima di chiudere il procedimento, senza trasformare in diniego il silenzio dell’ente interpellato. Per chi possiede o acquista un immobile con un condono alle spalle, la presa d’atto del silenzio assenso è un documento da cercare con l’accesso agli atti, perché può non essere mai stata notificata, e rientra nella più ampia verifica preventiva alla compravendita a cui è dedicato il volume Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari.

Anche se il TAR non la richiama, la decisione si colloca nella linea tracciata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7444/2026, secondo cui i centottanta giorni per il parere non producono un silenzio-rigetto. Un condono rimasto in sospeso per trentacinque anni non si chiude con una scorciatoia, e il fascicolo, alla fine, conta più della fretta di archiviarlo.

Condono e silenzio assenso: le domande più frequenti

La presa d’atto del silenzio assenso sul condono impedisce una successiva archiviazione?

Impedisce un’archiviazione che la contraddica. Secondo il TAR Toscana (sentenza n. 1978/2026) è illegittima per contraddittorietà l’archiviazione della stessa domanda di condono riferita, anche solo in parte, alle stesse opere della presa d’atto, la cui validità resta però fuori dal giudizio.

Il Comune può chiudere una pratica di condono senza il parere dell’autorità del vincolo?

No, quando il parere è necessario. Per i precedenti richiamati dal TAR Toscana nella sentenza n. 1978/2026, il decorso dei centottanta giorni previsti dall’art. 32 della Legge n. 47/1985 non consuma il potere dell’autorità di tutela e contro quel silenzio può agire anche il Comune, che però non può archiviare la domanda senza aver acquisito il parere, che è vincolante.

Nel condono, dati catastali diversi bastano a dire che le opere sono diverse?

Non necessariamente. Nel caso deciso dal TAR Toscana (sentenza n. 1978/2026) la differenza dipendeva da una correzione chiesta dallo stesso richiedente e la descrizione tecnica coincideva, sicché i due provvedimenti riguardavano in parte le stesse opere.