Condotta ostruzionistica al subentro dell’aggiudicatario: è abuso di posizione dominante

Esteso l’ambito applicativo dell’art. 102 TFUE anche alla fase di esecuzione post-gara: sono anticoncorrenziali i comportamenti che, pur non alterando formalmente la gara, ne vanificano gli effetti economici e operativi

di Redazione tecnica - 01/09/2025

Cosa accade se, dopo l’aggiudicazione di una gara pubblica, l’operatore uscente ostacola il subentro del nuovo gestore? E può la pendenza di un contenzioso giurisdizionale giustificare condotte dilatorie e ostruzionistiche?

Condotte ostruzionistiche del gestore uscente: per il TAR è abuso di posizione dominante

Su questi profili è intervenuto il TAR Lazio con la sentenza del 30 luglio 2025, n. 15060, chiarendo i limiti del diritto di difesa e riconoscendo come anticoncorrenziali i comportamenti che, pur collocandosi nella fase esecutiva post-gara, impediscono la piena attuazione degli esiti dell’affidamento.

La questione riguarda l'affidamento, mediante gara unica regionale, di un servizio TPL. La procedura, avviata nel 2012, si è protratta per quasi un decennio a causa di un intenso contenzioso tra l’aggiudicataria e il consorzio dei gestori uscenti, comprendente anche la ricorrente. Nelle more della definizione della gara, la Regione ha stipulato un contratto ponte con un consorzio in cui la ricorrente era consorziata per garantire la continuità del servizio.

Dopo la definitiva aggiudicazione nel 2019 e la successiva stipula del contratto nel 2020, la fase di subentro è stata rallentata da comportamenti dilatori degli operatori uscenti, sfociati in un procedimento sanzionatorio dell’AGCM.

Abuso per posizione dominante: possibile anche dopo l'aggiudicazione

Il TAR ha confermato la legittimità della sanzione irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, accertando la sussistenza di un abuso di posizione dominante ex art. 102 del TFUE da parte della società ricorrente, in concorso con le altre consorziate. Il fulcro della decisione risiede nel riconoscimento che “La fattispecie di abuso è configurabile anche nella fase successiva all’aggiudicazione della gara, quando l’operatore uscente, detenendo una posizione dominante sul mercato, pone in essere condotte dilatorie ostruzionistiche volte a impedire o ritardare il subentro del nuovo gestore”.

In particolare, è emerso che la ricorrente non aveva messo tempestivamente a disposizione dati, beni e documentazione necessari al subentro del nuovo gestore, ritardando l’attivazione del servizio per un periodo di circa 22 mesi, durante i quali ha continuato a operare illegittimamente in regime di proroga.

