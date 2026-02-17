Quando un’opera pubblica viene approvata in conferenza di servizi e quell’approvazione produce effetti urbanistici ed espropriativi, la fase successiva di gara può davvero essere considerata autonoma? Se il provvedimento che approva il progetto viene annullato dal giudice amministrativo, l’aggiudicazione già intervenuta resta valida oppure viene meno insieme all’atto che l’ha resa possibile?

La questione non riguarda soltanto il diritto espropriativo in senso stretto. Tocca, piuttosto, un aspetto strutturale dei contratti pubblici, cioè il rapporto tra la legittimità dell’approvazione progettuale e la stabilità della procedura di affidamento.

Nella prassi operativa si tende spesso a compartimentare le fasi: prima il progetto, poi la gara, come se si trattasse di segmenti tra loro autosufficienti. Sul piano giuridico, però, progettazione, approvazione, dichiarazione di pubblica utilità, variante urbanistica e appalto si inseriscono in una sequenza unitaria nella quale ciascun atto trae legittimazione da quello che lo precede.

La sentenza del TAR Sicilia, Sez. Catania, 13 febbraio 2026, n. 455, entra proprio in questo punto di contatto e affronta il tema dell’effetto caducante, cioè delle conseguenze che l’annullamento dell’atto presupposto produce sugli atti successivi della procedura di gara.

Il passaggio è rilevante per chi opera negli appalti pubblici perché mostra, in concreto, cosa accade quando tra progetto e gara esiste un rapporto di stretta e necessaria consequenzialità.

Conferenza di servizi annullata e gara già aggiudicata: cosa accade all'appalto?

La vicenda ha preso avvio dall’approvazione, in sede di conferenza di servizi decisoria, di un progetto esecutivo relativo a un intervento di sistemazione idraulica finalizzato alla messa in sicurezza del territorio. L’atto conclusivo non si era limitato a raccogliere i pareri acquisiti, ma aveva concentrato in sé una pluralità di effetti:

approvazione del progetto ;

; variante urbanistica ;

; dichiarazione di pubblica utilità ;

; apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

L’incidenza sulla proprietà privata era diretta.

Alcuni proprietari delle aree interessate avevano impugnato la determinazione, sostenendo di non avere ricevuto le comunicazioni individuali previste dagli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001 per l’avvio del procedimento di apposizione del vincolo e per l’approvazione del progetto con effetti espropriativi. In presenza di comproprietà, ciascun titolare è portatore di una posizione autonoma. La partecipazione non può essere trattata come un fatto collettivo.

L’amministrazione aveva replicato che uno dei comproprietari aveva comunque partecipato alla conferenza e presentato osservazioni, ritenendo così soddisfatte le garanzie procedimentali. Aveva inoltre sostenuto che l’approvazione del progetto avesse carattere programmatorio e che le tutele più incisive si sarebbero dispiegate nella fase espropriativa successiva.

Nel frattempo, però, era stata indetta la gara ed era intervenuta l’aggiudicazione definitiva dei lavori. La procedura risultava formalmente conclusa mentre il giudizio sull’atto presupposto era ancora pendente.

Quadro normativo di riferimento

Quando l’approvazione di un progetto di opera pubblica comporta effetti espropriativi, il procedimento va letto alla luce del d.P.R. n. 327/2001.

Nel sistema del Testo unico espropri, l’approvazione del progetto può determinare:

l’ apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ;

; la dichiarazione di pubblica utilità ;

; eventuali effetti di variante urbanistica.

Gli artt. 11 e 16 impongono la comunicazione personale ai proprietari interessati sia nella fase di apposizione del vincolo sia in quella di approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità. La comunicazione non è un passaggio formale: è il presupposto per consentire un contraddittorio effettivo prima che l’amministrazione assuma decisioni che incidono sulla proprietà.

L’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 limita l’annullabilità per vizi procedimentali quando l’atto abbia natura vincolata e sia evidente che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Ma questa norma presuppone l’assenza di margini valutativi reali. Non basta affermare che l’esito sarebbe stato identico: occorre dimostrarlo.

Sul versante dei contratti pubblici, il d.lgs. n. 36/2023 presuppone che la gara si fondi su un progetto validamente approvato. Non è solo una questione di ordine temporale: la procedura di affidamento si regge su quell’atto. Se manca il presupposto, viene meno la base su cui la gara è stata costruita.

Quando tra atto presupposto e atto successivo esiste un rapporto di necessaria derivazione, l’annullamento del primo può incidere sulla validità del secondo secondo la logica dell’invalidità derivata.

L’analisi del TAR

Il TAR ha preso atto che l’amministrazione aveva già completato la procedura di gara con l’aggiudicazione definitiva. Il problema non era più solo la legittimità dell’approvazione del progetto, ma la sorte della gara ormai conclusa.

Richiamando la teoria dell’effetto caducante, il Collegio ha chiarito che l’annullamento dell’atto a monte travolge gli atti successivi quando tra essi esiste un rapporto di stretta e necessaria consequenzialità, tale per cui l’atto a valle rappresenta l’attuazione inevitabile del primo, senza ulteriori margini di valutazione discrezionale.

Nel caso concreto, l’approvazione del progetto costituiva il presupposto indispensabile per l’indizione e lo svolgimento della gara. In sede di affidamento non era stata compiuta una nuova valutazione sull’opera: la procedura si era limitata a darvi attuazione.

La gara non aveva una propria autonomia rispetto all’atto che l’aveva resa possibile: venuto meno quel provvedimento per effetto dell’annullamento giurisdizionale, anche la procedura di affidamento risultava priva del suo fondamento legittimante.

Il TAR ha quindi ritenuto automaticamente caducati gli atti di gara, senza necessità di una specifica impugnazione, ricostruendo l’intera sequenza come un sistema nel quale la validità del segmento contrattuale dipende dalla tenuta dell’atto di approvazione progettuale.

Conclusioni

Il TAR ha accolto il ricorso nella parte relativa alla violazione delle garanzie partecipative previste dal d.P.R. n. 327/2001 e, per l’effetto, ha annullato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

Da questo annullamento è derivata la caducazione degli atti della procedura di gara già espletata, in quanto strettamente e necessariamente consequenziali all’atto presupposto.

La questione non è formale: l’approvazione del progetto con effetti espropriativi è l’atto che rende possibile la gara, motivo per cui, se l’atto viene meno, la gara perde il suo appoggio giuridico.

La regolarità del procedimento a monte non è un passaggio che resta confinato nella fase amministrativa, ma incide direttamente sulla stabilità della procedura di affidamento.

Avviare e concludere una gara mentre è in discussione la legittimità dell’atto che la sorregge significa esporsi al rischio concreto di vedere azzerato l’intero segmento contrattuale, non per un vizio proprio degli atti di appalto, ma per la caducazione del progetto che ne costituiva il presupposto.