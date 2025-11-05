blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
mapei system mapenet

Cessione credti edilizi: il Fisco precisa i limiti alla trasferibilità

La Risposta n. 281/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il conferimento d’azienda non determina una successione universale e incide sul numero massimo di cessioni consentite

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 05/11/2025

Cosa accade ai crediti generati dallo sconto in fattura quando l’imprenditore individuale decide di trasferire la propria azienda a una Srl di nuova costituzione?

Conferimento d’azienda e bonus edilizi: limiti alla circolazione dei crediti dopo il passaggio a Srl

A fornire importanti chiarimenti in materia di cessione del credito è la Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2025, n. 281, che affronta un tema che tocca da vicino le imprese edili e gli operatori economici che hanno maturato crediti fiscali da bonus edilizi: la trasferibilità dei crediti d’imposta derivanti dallo “sconto in fattura” in caso di conferimento d’azienda da parte di un imprenditore individuale a una società a responsabilità limitata di nuova costituzione.

L’istanza trae origine da un caso concreto: un’impresa edile individuale aveva maturato una serie di crediti d’imposta derivanti da interventi che hanno consentito ai committenti di beneficiare delle detrazioni legate al Superbonus (art. 119 del D.L. 34/2020), all’Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013) e al recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis TUIR).

A seguito dell’applicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, l’imprenditore si è trovato titolare di crediti residui, non ancora utilizzati in compensazione, che intendeva trasferire unitamente all’azienda nell’ambito di un’operazione di conferimento in una Srl unipersonale di nuova costituzione.

L’interpello verteva, quindi, su due profili distinti:

  1. la possibilità di trasferire i crediti alla società conferitaria;
  2. le formalità operative da rispettare per l’utilizzo dei crediti trasferiti.

Secondo l’Istante, il conferimento della propria azienda in una società di capitali doveva essere considerato una trasformazione soggettiva, con effetto di successione universale della Srl in tutti i diritti e doveri della ditta individuale.

In tale prospettiva, i crediti d’imposta avrebbero potuto essere trasferiti senza che ciò integrasse una nuova “cessione”, rimanendo all’interno di un’unica continuità economico-giuridica.

A supporto della tesi, l’istante richiamava alcuni precedenti di prassi e il Principio di diritto n. 4/2024, che, in tema di fusioni e scissioni, ha riconosciuto la possibilità di trasferire i crediti edilizi in virtù del subentro universale dell’incorporante nei diritti e obblighi dell’incorporata.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Agenzia delle Entrate Detrazioni fiscali Cessione del credito Decreto Rilancio Superbonus Sconto in fattura Decreto Cessioni

Documenti Allegati

INDICE

1
Cessione credti edilizi: il Fisco precisa i limiti alla trasferibilità
2
Il quadro normativo di riferimento
3
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
4
Conclusioni
dissuasori pilomat

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 29/10/2025
Sanatoria edilizia e limiti volumetrici: da vano tecnico ad abuso edilizio
2
LAVORI PUBBLICI - 03/11/2025
Affidamento diretto e principio di rotazione: equilibrio tra discrezionalità e trasparenza
3
LAVORI PUBBLICI - 30/10/2025
Affidamento diretto: il TAR sulla legittimità della procedura negoziata senza bando
4
LAVORI PUBBLICI - 29/10/2025
Incentivi funzioni tecniche negli enti locali: la Corte dei Conti esclude il personale di staff
5
SICUREZZA - 04/11/2025
Patente cantieri e sicurezza lavoro: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale
6
LAVORI PUBBLICI - 01/11/2025
Ponte sullo Stretto, i professionisti: “Grandi opere sì, ma nel rispetto delle regole”