Conflitto di interessi: ANAC sull'incompatibilità tra carica e partecipazione diretta alle gare

Il ruolo di consigliere comunale è incompatibile con quello di amministratore di un’impresa partecipante a una procedura indetta dallo stesso Ente.

A confermarlo, con il parere anticorruzione del 23 settembre 2025, n. 3587 è l'ANAC, chiamata a esprimersi su un caso concreto in cui un consigliere comunale, in qualità di amministratore unico e socio di un operatore economico, aveva presentato direttamente un’offerta per una procedura di concessione bandita dallo stesso ente locale.

Conflitto di interessi e incompatibilità degli amministratori locali: il parere ANAC

Una situazione che ha sollevato interrogativi sulla compatibilità della carica con la partecipazione alle gare e sul rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.

Nello specifico, l’elemento critico che ha configurato il conflitto di interessi non sta solo nella coincidenza tra funzione politica e posizione imprenditoriale, ma anche nel diretto coinvolgimento nella procedura di gara, rafforzato dalla presentazione dell’offerta in prima persona.

Analizziamo nel dettaglio le considerazioni dell'Autorità, alla luce anche dell'articolato quadro normativo, che comprende il Testo Unico degli Enti Locali e le disposizioni per i dipendenti pubblici in materia.