mapei istituzionale
mapei istituzionale
fassa bortolo, fassafloor pave
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Conflitto di interessi: ANAC sull'incompatibilità tra carica e partecipazione diretta alle gare

Le situazioni in cui cariche politiche si intrecciano con interessi imprenditoriali possono non solo dar luogo a conflitto di interessi, ma anche determinare una vera e propria incompatibilità con la carica elettiva

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 03/10/2025

Il ruolo di consigliere comunale è incompatibile con quello di amministratore di un’impresa partecipante a una procedura indetta dallo stesso Ente.

A confermarlo, con il parere anticorruzione del 23 settembre 2025, n. 3587 è l'ANAC, chiamata a esprimersi su un caso concreto in cui un consigliere comunale, in qualità di amministratore unico e socio di un operatore economico, aveva presentato direttamente un’offerta per una procedura di concessione bandita dallo stesso ente locale.

Conflitto di interessi e incompatibilità degli amministratori locali: il parere ANAC

Una situazione che ha sollevato interrogativi sulla compatibilità della carica con la partecipazione alle gare e sul rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.

Nello specifico, l’elemento critico che ha configurato il conflitto di interessi non sta solo nella coincidenza tra funzione politica e posizione imprenditoriale, ma anche nel diretto coinvolgimento nella procedura di gara, rafforzato dalla presentazione dell’offerta in prima persona.

Analizziamo nel dettaglio le considerazioni dell'Autorità, alla luce anche dell'articolato quadro normativo, che comprende il Testo Unico degli Enti Locali e le disposizioni per i dipendenti pubblici in materia.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENTI LOCALI Enti Locali ANAC Pubblica Amministrazione

Documenti Allegati

INDICE

1
Conflitto di interessi: ANAC sull'incompatibilità tra carica e partecipazione diretta alle gare
2
Il quadro normativo
3
Il parere ANAC
4
Conclusioni operative
sts software CDJ Win - Esecutivi in CDJ

IL NOTIZIOMETRO

1
ENERGIA - 30/09/2025
Conto Termico 3.0: gli interventi ammessi per i privati nel residenziale
2
EDILIZIA - 24/09/2025
Agibilità e altezza interna dei locali: il TAR Lombardia sulle deroghe del Salva Casa
3
EDILIZIA - 29/09/2025
Sanatoria edilizia e doppia conformità: la Cassazione sui limiti dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia
4
EDILIZIA - 01/10/2025
Compravendita immobiliare, vizi ed abusi edilizi: le conseguenze per il venditore
5
FISCO E TASSE - 27/09/2025
Conto Termico 3.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE
6
LAVORI PUBBLICI - 30/09/2025
Principio di rotazione: il TAR sulle deroghe al divieto di riaffidamento all'OE uscente