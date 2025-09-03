mapei istituzionale
Programmi gratuiti 2Si
geosec crepe nei muri
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Consigli ENEA per l'utilizzo della climatizzazione: innovazione e risparmio energetico per le famiglie italiane

L'analisi condotta dai ricercatori dimostra come la transizione verso sistemi integrati a pompa di calore possa generare risparmi significativi, con riduzioni dei costi energetici

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Luciano Ficarelli - 03/09/2025

La crescente attenzione verso l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale ha spinto l'ENEA a sviluppare nuove strategie per ottimizzare l'uso degli impianti di climatizzazione domestica. Sulla scia del prezioso lavoro dei ricercatori dell’ente, in questo articolo analizziamo gli scenari che si possono verificare su tre città in rappresentanza dei tre macro-territori della penisola italiana.

L'analisi condotta dai ricercatori dimostra come la transizione verso sistemi integrati a pompa di calore possa generare risparmi significativi, con riduzioni dei costi energetici che raggiungono, nei casi qui proposti, il 49% a Verona, il 48% a Pescara e Palermo. Questi risultati si basano su simulazioni aggiornate ai prezzi energetici di luglio 2025, quando il costo del gas naturale si attestava a 130,85 centesimi di euro per metro cubo e l'energia elettrica a 31,12 centesimi per kWh.

Confronto dei costi operativi annuali per sistemi di climatizzazione nelle tre città analizzate

Confronto dei costi operativi annuali per sistemi di climatizzazione nelle tre città analizzate

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA Enea Impianto termico

INDICE

1
Consigli ENEA per l'utilizzo della climatizzazione: innovazione e risparmio energetico per le famiglie italiane
2
La rivoluzione tecnologica nel settore della climatizzazione
3
Analisi comparativa dei consumi energetici nelle zone climatiche italiane
4
Analisi economica e vantaggi finanziari
5
Calcolo del risparmio energetico
6
Tempo di ritorno dell'investimento
7
Incentivi fiscali e agevolazioni disponibili
8
Installazione e considerazioni tecniche
9
Verso gli zero emission building
10
Prospettive future e tendenze del mercato energetico
11
Considerazioni conclusive
assorup formazione

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 01/09/2025
Da ufficio ad abitazione: il TAR sul cambio di destinazione d’uso senza opere
2
EDILIZIA - 28/08/2025
CILA: dal Consiglio di Stato la guida giuridica sui poteri della P.A.
3
EDILIZIA - 26/08/2025
Pergolato o porticato? Il Consiglio di Stato su titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica
4
EDILIZIA - 25/08/2025
Inizio lavori e decadenza del permesso di costruire: interviene il TAR
5
EDILIZIA - 02/09/2025
Attestazione di idoneità strutturale: la Sicilia fissa le nuove procedure per sanatorie e tolleranze
6
STIME E IMMOBILI - 30/08/2025
Agibilità e compravendita immobiliare: la Cassazione sui limiti della responsabilità del venditore