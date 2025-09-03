Consigli ENEA per l'utilizzo della climatizzazione: innovazione e risparmio energetico per le famiglie italiane
La crescente attenzione verso l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale ha spinto l'ENEA a sviluppare nuove strategie per ottimizzare l'uso degli impianti di climatizzazione domestica. Sulla scia del prezioso lavoro dei ricercatori dell’ente, in questo articolo analizziamo gli scenari che si possono verificare su tre città in rappresentanza dei tre macro-territori della penisola italiana.
L'analisi condotta dai ricercatori dimostra come la transizione verso sistemi integrati a pompa di calore possa generare risparmi significativi, con riduzioni dei costi energetici che raggiungono, nei casi qui proposti, il 49% a Verona, il 48% a Pescara e Palermo. Questi risultati si basano su simulazioni aggiornate ai prezzi energetici di luglio 2025, quando il costo del gas naturale si attestava a 130,85 centesimi di euro per metro cubo e l'energia elettrica a 31,12 centesimi per kWh.
Confronto dei costi operativi annuali per sistemi di climatizzazione nelle tre città analizzate
