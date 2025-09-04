Sopraelevazioni in area vincolata: no alla sanatoria paesaggistica

Può una sopraelevazione abusiva realizzata in area vincolata ottenere la sanatoria paesaggistica? Qual è la differenza tra volumetria urbanistica e volumetria paesaggistica? E chi è realmente competente a ordinare la demolizione, il Comune o la Soprintendenza?

Sopraelevazioni in area vincolata e sanatoria paesaggistica; interviene il Consiglio di Stato

Domande all’ordine del giorno – soprattutto dopo le recenti modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 – che hanno già trovato risposta in diversi interventi della giustizia amministrativa (es. Consiglio di Stato, sentenza 24 dicembre 2024, n. 10380 e sentenza 6 giugno 2025. n. 4950), nuovamente affrontate dai giudici di Palazzo Spada con nella sentenza 4 agosto 2025, n. 6873 che affronta la vicenda di un edificio situato in zona sottoposta a vincolo storico-paesaggistico.

I proprietari avevano realizzato, senza titolo edilizio né autorizzazione paesaggistica, una sopraelevazione di circa due metri sulla parte nord dell’immobile, con eliminazione del tetto a falda e ricavo di un nuovo piano abitabile, comprensivo di camere e servizi.

A seguito di richiesta di sanatoria, la Soprintendenza aveva espresso parere negativo sull’accertamento di compatibilità paesaggistica, rilevando l’aumento di sagoma, piano e superficie utile. Il Comune aveva quindi adottato ordinanza di demolizione che i proprietari hanno impugnato davanti al TAR, senza successo, e hanno successivamente proposto appello al Consiglio di Stato.