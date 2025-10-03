Il principio di tassatività delle cause di esclusione, codificato dal d.lgs. n. 36/2023, rappresenta una delle garanzie fondamentali a tutela della concorrenza.

Ma fino a che punto esso si applica anche alle clausole contenute negli avvisi esplorativi di indagine di mercato, antecedenti alla gara in senso stretto? E, soprattutto, come distinguere le prescrizioni che determinano una esclusione immediata (clausole autoescludenti) da quelle che incidono solo sulla regolazione della fase preliminare (clausole di mera organizzazione)?

Tassatività delle cause di esclusione: il Consiglio di Stato sulle clausole escludenti

Sono questi i temi affrontati dal Consiglio di Stato con la sentenza del 30 settembre 2025, n. 7631, che ha riformato la decisione del TAR Basilicata e ribadito la portata circoscritta del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Nel caso in esame, un'Amministrazione aveva indetto sette avvisi esplorativi di indagine di mercato, finalizzati alla selezione di operatori economici da invitare a procedure negoziate senza bando per lavori finanziati con risorse PNRR.

Un operatore aveva presentato manifestazioni di interesse per tre procedure ed era stato escluso da tutte, in applicazione di quanto previsto negli avvisi, che vietavano la presentazione di più candidature.

Il TAR Basilicata (sent. n. 186/2025) aveva accolto il ricorso dell’operatore, ritenendo che la clausola non potesse estendersi a procedure diverse e, comunque, che fosse nulla per violazione dell’art. 10 del d.lgs. 36/2023. Le Amministrazioni coinvolte nei finanziamenti hanno proposto appello.