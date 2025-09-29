Accesso agli atti e tutela difensiva: il Consiglio di Stato conferma la prevalenza del diritto di difesa
Con la sentenza n. 7457/2025, Palazzo Spada ribadisce che l’art. 24, comma 7, L. 241/1990 impone di garantire l’accesso difensivo anche in presenza di contratti con soggetti terzi
Un’amministrazione può negare l’accesso ad atti che coinvolgono soggetti terzi, invocando la riservatezza, quando la documentazione è richiesta per esigenze difensive? E fino a che punto l’accesso difensivo deve prevalere rispetto alla tutela dei dati sensibili?
Si tratta di interrogativi che non restano confinati alle aule giudiziarie, ma che emergono quotidianamente nella gestione degli atti amministrativi, soprattutto quando un contenzioso, come quello affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 23 settembre 2025, n. 7457, coinvolge contratti, consulenze o gare pubbliche.
Proprio per rispondere a tali questioni, la normativa sull’accesso agli atti ha previsto regole specifiche che pongono il diritto di difesa in posizione privilegiata.
Accesso agli atti; l'equilibrio tra diritto alla difesa e tutela della riservatezza
Il caso in esame trae origine dalla richiesta di una società di accedere a documenti di un’Amministrazione relativi a contratti di consulenza e servizi finanziari.
L’ente aveva opposto diniego, sostenendo:
- l’assenza di nesso di strumentalità tra i documenti e l’interesse difensivo;
- l’irrilevanza di contratti stipulati con soggetti terzi e ormai scaduti.
Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo fondate le ragioni difensive dell’istante. Il Comune ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato.
