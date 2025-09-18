Un’ordinanza di demolizione può essere adottata mentre è ancora pendente una domanda di condono? Le immagini satellitari di Google Earth sono davvero sufficienti per provare l’epoca di edificazione di un manufatto? E come si coordina l’uso di aerofotogrammetrie ufficiali con il principio della prova rigorosa richiesta per accedere alla sanatoria?

Ordine di demolizione e condono pendente: la sentenza del Consiglio di Stato

Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6422 del 21 luglio 2025, decidendo su un interessante caso che riguarda un ordine di ripristino per un corpo “fuori sagoma” annesso a un fabbricato assentito nel 1984. Il manufatto era stato ritenuto abusivo dal Comune, che ne aveva escluso la riconducibilità alle istanze di condono presentate nel 1995 ai sensi della legge n. 724/1994. In giudizio sono stati prodotti diversi elementi: sopralluoghi dell’UTC, accatastamenti, fotografie, mappe catastali, aerofotogrammetrie ufficiali dell’Istituto Geografico Militare (1990 e 1996) e persino immagini storiche di Google Earth (2004 e 2007).

Il punto cruciale era stabilire se l’opera fosse stata edificata entro il 31 dicembre 1993, data limite per rientrare nel condono del 1995.

In primo grado, il TAR Campania (sentenza n. 7226/2022) aveva respinto il ricorso dei proprietari, ritenendo legittima l’ordinanza di demolizione. I giudici avevano valorizzato alcuni elementi: i sopralluoghi comunali, le immagini di Google Earth del 2004 e 2007, lo stralcio del PRG del 1999 e la relazione tecnica del 2017, che segnalava come la porzione contestata fosse stata accatastata solo a partire dal 2011. Per il TAR, questi indizi bastavano a escludere la realizzazione dell’opera prima del 1993, con conseguente estraneità al condono.

Neppure la verificazione tecnica, disposta dallo stesso TAR e che aveva ipotizzato la presenza della dependance già nella foto aerea del 1996, aveva mutato l’esito: secondo i giudici, mancava comunque la prova rigorosa richiesta per dimostrare l’ultimazione entro i termini. Da qui la decisione di rigettare il ricorso e confermare l’ordine di demolizione.