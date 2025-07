Condono pendente e nuove opere: il Consiglio di Stato conferma la demolizione

Quali limiti incontra l’intervento edilizio in pendenza di condono? È possibile giustificare nuove opere sulla base di una vecchia domanda mai definita? E come si valuta l’incidenza urbanistica di più interventi frammentati nel tempo?

Abusi edilizi e condono pendente: il Consiglio di Stato ribadisce il principio della valutazione complessiva

Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 5699 del 2 luglio 2025, si è pronunciato su un caso di particolare rilevanza applicativa, ribadendo alcuni principi consolidati in materia di repressione degli abusi edilizi, con riferimento al rapporto tra interventi successivi, domande di condono non definite e ordinanze di demolizione.

Una decisione che riafferma la centralità del principio del “cumulo giuridico” e della valutazione unitaria dell’intervento edilizio complessivo, soprattutto quando le opere interessano edifici già oggetto di istanza di sanatoria.

Il contenzioso nasce da due ordinanze di demolizione adottate da un’Amministrazione comunale nei confronti di altrettante unità immobiliari appartenenti a una società, riconducibile a un gruppo imprenditoriale che da anni era proprietario dell’immobile. Le ordinanze si riferivano a interventi edilizi consistenti in:

modifiche interne sostanziali delle unità abitative;

ampliamenti in sopraelevazione, con realizzazione di nuovi volumi;

modifiche di distribuzione e destinazione d’uso degli spazi interni, in assenza di titolo edilizio.

L’immobile risultava già oggetto di due domande di condono edilizio ai sensi della L. 47/1985 e della L. 724/1994, rispettivamente presentate nel 1986 e nel 1995, ma mai definite dalla Pubblica Amministrazione. La società appellante sosteneva che le opere oggetto di contestazione fossero in realtà riconducibili a quelle già richieste in sanatoria, e che l’Amministrazione non avrebbe potuto emettere provvedimenti repressivi in pendenza di una definizione delle istanze di condono.

A fronte di tali ordinanze, la società ha proposto due distinti ricorsi davanti al TAR Campania – Napoli, lamentando tra l’altro:

l’assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico che giustificassero la demolizione;

la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990;

l’omessa valutazione della documentazione urbanistica allegata alle pratiche di condono;

l’illegittimità dell’azione demolitoria in pendenza di procedimenti di sanatoria.

Il TAR ha rigettato entrambi i ricorsi, affermando che le opere oggetto delle ordinanze erano chiaramente ulteriori rispetto a quelle condonabili e che le istanze di sanatoria, non ancora definite, non impedivano l’adozione di provvedimenti repressivi autonomi nei confronti di nuovi abusi edilizi.