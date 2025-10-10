Il territorio italiano, fragile e complesso, non può essere governato senza la conoscenza profonda della sua struttura. È questo il messaggio che accompagna l’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), avvenuto a Roma, che guiderà la categoria professionale per il quinquennio 2025-2030.

Un momento significativo per una professione che, più che mai, è chiamata a contribuire alle politiche di tutela del territorio, prevenzione dei rischi e pianificazione sostenibile.

CNG: eletto il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2025-2030

Alla presidenza è stato eletto Roberto Troncarelli, geologo laziale con lunga esperienza nei campi della progettazione geologica e della tutela ambientale. Al suo fianco, un Consiglio che si definisce “di continuità”, composto da Filippo Cappotto (vicepresidente, Sicilia), Mario Nonne (segretario, Sardegna) e Tatiana Bartolomei (tesoriere, Veneto).

Nel discorso di insediamento, il presidente Troncarelli ha sottolineato il valore tecnico e civile della professione: “Il territorio italiano non può essere gestito senza il contributo di chi lo conosce nella sua struttura più profonda. I temi della pianificazione territoriale, della prevenzione dei rischi naturali e dello sviluppo sostenibile continueranno a rappresentare i fari che guideranno ogni nostra azione. Per noi geologi, questo è ciò che possiamo definire il nostro giuramento di Ippocrate.”

Parole che sintetizzano la visione del nuovo Consiglio: competenza scientifica, responsabilità istituzionale e consapevolezza del ruolo che la geologia deve avere nelle scelte strategiche del Paese.

Le priorità del mandato 2025-2030

Il nuovo Consiglio ha già delineato un programma ricco di obiettivi concreti:

riforme normative mirate a rafforzare la presenza del geologo nei processi decisionali pubblici e nelle procedure di pianificazione territoriale;

interlocuzioni istituzionali più strutturate e costanti, per consolidare il ruolo di rappresentanza della categoria;

collaborazioni con università e centri di ricerca, per promuovere la crescita scientifica e tecnologica del settore;

investimenti nella formazione continua, per aggiornare le competenze dei professionisti;

, per aggiornare le competenze dei professionisti; innovazione digitale, con l’adozione di strumenti avanzati per la prevenzione dei fenomeni naturali estremi, oggi sempre più frequenti.

Una strategia che intende proiettare la geologia al centro delle politiche di sostenibilità, sicurezza e resilienza territoriale.

Una nuova stagione per la geologia italiana

Il nuovo organo di indirizzo politico sarà chiamato a operare in un contesto complesso, segnato dal cambiamento climatico, dal rischio idrogeologico e dalle sfide della transizione ecologica ed energetica.

L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza del geologo nei processi di pianificazione, progettazione e gestione del territorio, restituendo centralità a una figura professionale che coniuga scienza, tecnica e responsabilità pubblica.

Il presidente Troncarelli ha inoltre rivolto un ringraziamento al suo predecessore, Arcangelo Francesco Violo, per l’impegno e la dedizione con cui ha guidato il Consiglio negli ultimi cinque anni, accompagnandolo in una fase di profonda evoluzione della professione.

Tra i componenti eletti nel nuovo Consiglio figurano: Eros Aiello (Toscana), Giovanni Capulli (Piemonte), Emanuele Emani (Emilia-Romagna), Giulio Iovine (Calabria), Riccardo Martelli (Toscana), Doriana Mastrangelo (Puglia), Daniele Mercuri (Marche), Giovanni Pantaleo (Sicilia), Paola Pia Pino D’Astore (Marche), Rudi Ruggeri (Lombardia) e Valentina Casolini (Liguria).

La redazione di LavoriPubblici.it rivolge al presidente Troncarelli e a tutto il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi i migliori auguri di buon lavoro.