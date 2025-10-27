blumatica software sicurezza cantieri
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano
systab consolidamento fondazioni pali resine
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano

Inottemperanza ordine demolizione: il Consiglio di Stato sull’irretroattività delle sanzioni

La sanzione pecuniaria introdotta dalla legge n. 164/2014 non può applicarsi se l’inottemperanza all’ordine di demolizione è stata accertata successivamente

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 27/10/2025

Quando una norma sanzionatoria entra in vigore, può colpire condotte già esaurite nel passato? E cosa accade per esempio, nel caso in cui l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale sia avvenuta prima dell’introduzione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione?

Inottemperanza ordine di demolizione: il Consiglio di Stato sulla sanzione pecuniaria

A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza del 24 ottobre 2025, n. 8256, che ha accolto l’appello di un privato contro un’Amministrazione Comunale, annullando l’ingiunzione di pagamento di 20mila euro comminata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Il caso trae origine da opere abusive per le quali il Comune aveva già emesso degli ordini di demolizione, seguiti da accertamento di inottemperanza e acquisizione gratuita al patrimonio comunale nel settembre 2014, cioè prima dell’entrata in vigore della legge 164/2014 che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 31 del Testo Unico Edilizia.

Successivamente, tuttavia, l’amministrazione ha notificato al proprietario un’ingiunzione di pagamento da 20.000 euro, applicando proprio tale disposizione sanzionatoria e ritenendo ancora sussistente l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Il TAR Campania aveva ritenuto legittimo il provvedimento; il Consiglio di Stato, al contrario, ha ribaltato la decisione di primo grado, ribadendo l'irretroattività del comma 4-bis dell'art. 31 del Testo Unico Edilizia.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione

Documenti Allegati

INDICE

1
Inottemperanza ordine demolizione: il Consiglio di Stato sull’irretroattività delle sanzioni
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del Consiglio di Stato
4
Conclusioni
placche pucci plast eco

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 22/10/2025
Cambio di destinazione d’uso e altezze minime: il TAR applica il Salva Casa
2
EDILIZIA - 21/10/2025
Compravendita immobiliare e conformità catastale: la Cassazione chiarisce quando l’atto è nullo
3
FISCO E TASSE - 20/10/2025
Ristrutturazioni edilizie 2025: tutte le agevolazioni nella nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate
4
EDILIZIA - 20/10/2025
Tettoia e pergolato: non sono edilizia libera se stabilmente ancorati al suolo
5
FISCO E TASSE - 24/10/2025
Superbonus e gravi inadempimenti: senza prove analitiche, nessuna tutela per il condominio
6
LAVORI PUBBLICI - 22/10/2025
Subappalto o subaffidamento? Il MIT chiarisce i confini anche sotto soglia