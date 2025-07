Quali limiti incontra il potere comunale di riesaminare un intervento annullato con sentenza passata in giudicato? La successiva variante urbanistica può legittimare una nuova autorizzazione edilizia? Si può ancora applicare la cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale”? E quali sono i limiti per applicare la fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico Edilizia?

Sanatoria giurisprudenziale e variante urbanistica: la sentenza del Consiglio di Stato

Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 5620 del 27 giugno 2025, ha accolto un ricorso disponendo la demolizione delle opere edilizie realizzate in forza di un permesso di costruire annullato con sentenza definitiva, escludendo la possibilità di regolarizzazione urbanistica e paesaggistica anche a seguito dell'approvazione di una variante al piano regolatore generale.

Il caso oggetto dell’intervento dei giudici di Palazzo Spada riguarda un permesso di costruire rilasciato nel 2016 per lavori di demolizione degli edifici esistenti e realizzazione di edifici con destinazione commerciale per una complessiva superficie di vendita di 1.300 mq distribuita su due edifici commerciali (400+900), oltre a 100 mq per un pubblico esercizio.

Il rilascio del permesso di costruire era stato preceduto:

dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di area sottoposta a vincolo ex lege e a vincolo specifico in base alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 29 aprile 1960;

dalla delibera del consiglio comunale, che aveva approvato una variante al Piano di governo del territorio (la terza variante) e che aveva modificato le N.T.A., del P.d.R. del P.G.T. consentendo strutture di vendita anche oltre i 400 metri quadri di superficie.

Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 27 marzo 2019, il permesso di costruire è stato successivamente annullato per la non conformità dell’intervento alle norme di Piano, non essendo riferibile la norma delle NTA, che consente le destinazioni commerciali con medie strutture di vendita con superficie superiore ai 400 metri quadri anche agli “ambiti a prevalente destinazione residenziale, di contenimento dello stato di fatto”, in cui ricadeva l’intervento.

Nel frattempo il Comune ha avviato il procedimento per l’approvazione di una nuova variante (la quarta) con la modifica del Piano delle Regole, chiarendo che con una scheda d’ambito specifica le destinazioni d’uso ammesse nonché i relativi parametri edilizi, così da consentire l’intervento edilizio in questione nell’ambito di riferimento.