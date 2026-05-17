L’Intelligenza Artificiale entra ufficialmente nel cuore del procurement pubblico italiano. Consip ha annunciato l’avvio di un piano strutturato per utilizzare strumenti e agenti AI lungo l’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, con l’obiettivo dichiarato di ridurre i tempi di affidamento, migliorare la qualità delle procedure e rafforzare i controlli sull’esecuzione contrattuale.

Consip porta l’Intelligenza Artificiale negli appalti pubblici: tempi di gara ridotti fino al 60%

Il dato che più colpisce riguarda proprio i tempi delle gare: secondo le prime sperimentazioni interne, la durata delle procedure potrebbe passare da circa sette mesi e mezzo a tre mesi, con una riduzione fino al 60%.

L’iniziativa si inserisce nel Piano Industriale 2026-2029 della centrale di committenza nazionale e rappresenta uno dei passaggi più significativi degli ultimi anni nel percorso di digitalizzazione del sistema degli acquisti pubblici.

Come l’Intelligenza Artificiale cambia il ciclo di vita dei contratti pubblici

Consip parla già di 38 casi d’uso in fase di implementazione. Le applicazioni dell’AI riguardano praticamente tutte le fasi del procurement: analisi dei fabbisogni delle amministrazioni, progettazione delle gare, valutazione delle offerte, gestione documentale e monitoraggio dell’esecuzione dei contratti.

La società evidenzia come le prime applicazioni siano state testate attraverso Proof of Concept su gare già concluse. In particolare, gli strumenti di AI agentica avrebbero consentito di comprimere drasticamente i tempi di analisi delle offerte, trasformando attività che richiedevano settimane di lavoro in analisi completate in pochi minuti, a parità di risultati della valutazione.

Il vero punto di svolta riguarda il modello organizzativo che Consip intende adottare: l’Intelligenza Artificiale viene presentata come strumento di supporto alle decisioni e non come sostituzione del ruolo umano. La valutazione finale e il presidio decisionale restano infatti affidati alle competenze professionali interne.

Il patrimonio dati di Consip alla base delle nuove soluzioni AI

La strategia di Consip poggia anche sulla disponibilità di una mole di dati senza precedenti nel panorama pubblico italiano. In oltre 25 anni di attività la centrale di committenza ha gestito 10 milioni di contratti, 1.700 strategie di gara, 5.000 lotti pubblicati e 14.000 offerte ricevute. A questo si aggiungono 11 milioni di articoli a catalogo, migliaia di imprese abilitate, oltre 14.800 pubbliche amministrazioni registrate e circa 135.000 punti ordinanti.

Questo patrimonio informativo costituisce la base di addestramento e sviluppo delle future soluzioni AI, con l'obiettivo di raddoppiare entro il 2030 la spesa pubblica intermediata da Consip, passando dall’attuale quota di circa un sesto a un terzo dei 185 miliardi di euro complessivamente gestiti nel sistema degli acquisti pubblici.

Appalti pubblici e AI: i numeri di Consip nel 2026

Consip collega l’accelerazione sull’AI anche ai risultati economici registrati nel primo quadrimestre 2026. I dati comunicati parlano di 9 miliardi di euro di valore bandito, 2,4 miliardi di euro di valore aggiudicato e 11,2 miliardi di euro di acquisti effettuati dalle PA tramite strumenti di e-procurement. Quest’ultimo dato segna un incremento del 9% rispetto al 2025.

«I risultati del primo quadrimestre 2026, in continuità con la crescita del 2025, segnano già un valore di spesa intermediata pari a 11,2 miliardi di euro, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente, a conferma della strategia del Piano Industriale 2026-2029» – ha dichiarato Marco Reggiani, amministratore delegato e direttore generale di Consip. «Da qui rilanciamo, portando per primi l’utilizzo sistematico e metodico dell’Intelligenza Artificiale nel ciclo di vita dei contratti pubblici, per rafforzare tempestività, qualità e trasparenza degli acquisti della PA».

Formazione, AI agentica e nuove competenze nel procurement pubblico

La trasformazione non riguarderà soltanto i processi tecnologici ma anche l’organizzazione interna. Nel secondo semestre 2026 è previsto un ampio programma di cambiamento che comprende oltre 4.000 ore di formazione e upskilling per il personale, con l’obiettivo di sviluppare nuove figure professionali legate alla gestione e all’orchestrazione dei sistemi AI.

Accanto alla formazione, la centrale di acquisto prevede un sistema strutturato di gestione del sapere aziendale, una vera e propria “library” di agenti AI, un nuovo sistema gestionale integrato con soluzioni AI native e accordi con università ed enti di ricerca per sviluppare modelli innovativi di procurement.

«L’Intelligenza Artificiale è una grande opportunità, con le Persone al centro. Investiremo in competenze e nuove professionalità per valorizzare il talento, accrescere la qualità dell’offerta di contratti e mercati digitali e rafforzare il supporto ad amministrazioni e imprese, contribuendo a una spesa pubblica sempre più efficiente e coerente con i fabbisogni», ha spiegato sul punto Reggiani.

Le prossime tappe: accordi quadro AI e gare “assistite”

Sul fronte operativo, il cronoprogramma annunciato da Consip prevede già nel terzo trimestre 2026 le prime gare “supportate” da agenti AI, il primo Accordo quadro nazionale dedicato a soluzioni di Intelligenza Artificiale per tutte le pubbliche amministrazioni e un nuovo servizio digitale per velocizzare gli affidamenti attraverso AI agentica.

Sempre nello stesso periodo dovrebbero arrivare nuovi impianti di gara e modelli contrattuali basati su ecosistemi, nuove tipologie di Accordi quadro e sistemi di premialità legati alle performance in fase di esecuzione.

Nel quarto trimestre è invece previsto l’avvio del primo master Consip sul procurement pubblico orientato all’AI, con l’obiettivo di diffondere competenze e best practices tra le amministrazioni.