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Consip MIES, 2,5 miliardi per efficienza energetica e riqualificazione della sanità

La nuova gara Multiservizio integrato energia sanità punta su gestione degli impianti, riqualificazione energetica, investimenti dei fornitori, sensori e manutenzione predittiva basata sull’intelligenza artificiale. Cinque i lotti territoriali previsti, con Accordo quadro multi-aggiudicatario della durata di 36 mesi

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di Redazione tecnica - 11/09/2026

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2,5 miliardi di euro per portare efficienza energetica, riqualificazione degli impianti e gestione digitale dentro le strutture della sanità pubblica.

Consip ha pubblicato la nuova gara Multiservizio integrato energia sanità (MIES), destinata agli immobili sanitari di Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Campania e Provincia autonoma di Bolzano.

L’iniziativa prosegue la copertura territoriale nazionale avviata con il primo Accordo quadro MIES, attualmente in fase di aggiudicazione, e mette a disposizione degli enti sanitari un unico strumento contrattuale per integrare gestione degli impianti, fornitura dei vettori energetici, manutenzione e interventi di riqualificazione.

Non solo energia, quindi. Nella nuova gara entrano anche investimenti a carico dei fornitori, sensori, manutenzione predittiva e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di ridurre i consumi, aumentare l’affidabilità degli impianti e migliorare la qualità degli ambienti di cura.

Gara Consip MIES per la sanità: servizi energetici e riqualificazione in un unico contratto

Il nuovo MIES si basa su un modello integrato nel quale l’amministrazione sanitaria non acquista singoli servizi separati, ma può ricondurre all’interno dello stesso rapporto contrattuale una pluralità di attività legate al funzionamento e alla riqualificazione degli immobili.

Come sottolineato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Consip, Marco Reggiani, «con questa nuova gara estendiamo sul territorio nazionale il modello MIES che si inserisce nella strategia Consip per i servizi energetici, basata su strumenti differenziati in relazione alle caratteristiche degli immobili e alle esigenze delle amministrazioni».

Un’impostazione che assume particolare rilievo per la natura degli immobili interessati, nei quali continuità di esercizio, affidabilità degli impianti e capacità di programmare gli interventi incidono direttamente sul funzionamento delle strutture.

Riqualificazione energetica degli immobili sanitari con investimenti del fornitore

Tra gli elementi che caratterizzano la gara c’è la possibilità di realizzare interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione degli impianti attraverso investimenti sostenuti dal fornitore.

Il modello collega quindi la gestione ordinaria degli impianti a un processo più ampio di miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili, mettendo insieme attività manutentive e interventi di riqualificazione.

È in questa prospettiva che Consip presenta il MIES come uno strumento orientato ai risultati. Nelle parole di Reggiani, l’obiettivo è «sostenere la riqualificazione degli immobili, ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità degli ambienti di cura», facendo convivere nello stesso rapporto contrattuale esigenze che normalmente si sviluppano su piani differenti.

Manutenzione predittiva degli impianti: sensori e intelligenza artificiale nel MIES

La componente energetica si accompagna a una forte attenzione alla gestione digitale degli immobili.

La gara prevede infatti l'impiego di sensori e soluzioni di manutenzione predittiva basate sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di utilizzare i dati provenienti dagli impianti per anticipare possibili guasti, programmare gli interventi manutentivi e migliorare l’efficienza complessiva dei servizi.

La digitalizzazione entra così direttamente nel modello di gestione degli immobili, supportando il monitoraggio delle prestazioni e una programmazione degli interventi sempre meno legata alla sola risposta al guasto.

Massimali MIES calcolati sui metri cubi contro la volatilità dei prezzi energetici

Un altro elemento peculiare riguarda il modo in cui vengono definiti i massimali contrattuali, espressi sulla base dei metri cubi degli immobili serviti, anziché parametrati direttamente al valore economico delle prestazioni.

La scelta punta a limitare gli effetti della volatilità dei prezzi energetici, evitando che le variazioni di mercato riducano la capacità dello strumento di soddisfare i fabbisogni delle amministrazioni.

Alla gestione dei massimali si accompagna un sistema di quote e scadenze temporali destinato alla distribuzione dinamica degli ordinativi tra gli aggiudicatari dell’Accordo quadro.

È previsto inoltre un meccanismo di sconto progressivo per incentivare l’acquisto integrato di più servizi.

Gara Consip MIES: cinque lotti e Accordo quadro multi-aggiudicatario di 36 mesi

La procedura è suddivisa in cinque lotti territoriali e prevede la stipula di un Accordo quadro multi-aggiudicatario della durata di 36 mesi attraverso cui gli enti sanitari potranno accedere a contratti calibrati sulle caratteristiche delle singole strutture e sui relativi fabbisogni energetici e manutentivi.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 30 settembre 2026.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Efficientamento energetico Consip Codice Appalti 2023 Accordo Quadro Intelligenza artificiale
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