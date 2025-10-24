È attivo il nuovo contratto quadro Consip per la fornitura di gas naturale alle pubbliche amministrazioni, un’iniziativa del valore complessivo di 1,1 miliardi di euro che coniuga efficienza, risparmio e semplificazione.

Fornitura gas per le PA: attivo il nuovo contratto Consip

Il nuovo strumento Consip è stato progettato per agevolare l’accesso anche da parte dei Comuni più piccoli, spesso privi di competenze o strutture interne dedicate alla gestione delle forniture energetiche.

Grazie a procedure digitali semplificate, modelli contrattuali standard e assistenza territoriale personalizzata, le amministrazioni potranno aderire facilmente alla più ampia piattaforma nazionale per l’acquisto di gas naturale.

Obiettivo è l’estensione dell’utilizzo del sistema Consip ai circa 3.500 enti che ancora non ne usufruiscono, offrendo condizioni economiche trasparenti e supporto tecnico-operativo in ogni fase dell’adesione e della gestione del contratto.

Le caratteristiche del contratto

Sotto il profilo economico, il contratto si distingue per la convenienza delle condizioni negoziate in gara. Lo spread, cioè il margine del fornitore per coprire i costi e remunerare l’attività di vendita, è stato fissato a 2,35 centesimi di euro per Smc, valore ai minimi storici per la PA, e non sono previsti costi fissi per la componente materia prima.

Le amministrazioni potranno scegliere tra forniture a prezzo variabile con durata 12 o 24 mesi, in modo da mantenere il prezzo sempre aggiornato all’andamento del mercato del gas, secondo l’indice PSV Day Ahead.

In questo modo sarà possibile evitare gare autonome, riducendo i tempi di attivazione e semplificando la gestione degli approvvigionamenti.

Per gli enti che hanno punti di prelievo distribuiti in più regioni, è disponibile un lotto “Italia” che consente di gestire la fornitura tramite un unico contratto nazionale con interlocutore dedicato. Inoltre, il gas naturale acquistato può essere impiegato anche per l’autotrazione, offrendo così una soluzione sostenibile per alimentare i veicoli delle amministrazioni pubbliche, come autobus e mezzi di servizio.

Un passo verso la modernizzazione della spesa pubblica

Si conferma il ruolo di Consip come centrale di committenza strategica a supporto della pubblica amministrazione.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso la semplificazione e l’ottimizzazione dei servizi energetici, contribuendo a ridurre i costi di gestione, migliorare la trasparenza delle forniture e promuovere la modernizzazione dei territori con il sostegno alle amministrazioni pubbliche, soprattutto quelle di piccole dimensioni.