Consorzi stabili, requisiti di qualificazione e cumulo alla rinfusa: cosa cambia dopo il Correttivo

ANAC chiarisce come cambiano i requisiti di qualificazione dei consorzi stabili dopo il d.Lgs. n. 209/2024: stop al cumulo alla rinfusa e nuovi obblighi per le consorziate esecutrici

di Redazione tecnica - 12/01/2026

Il quadro normativo di riferimento

Il parere si colloca in un quadro normativo profondamente mutato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024, che ha inciso in modo significativo sul sistema di qualificazione dei consorzi stabili nel settore dei lavori.

Nel regime previgente, per giurisprudenza consolidata il consorzio stabile, poteva utilizzare il cumulo delle attestazioni SOA possedute da tutte le consorziate, designate o meno per l’esecuzione. In questo schema, il possesso dei requisiti di qualificazione da parte della consorziata esecutrice non assumeva un rilievo autonomo, in quanto il meccanismo del cumulo alla rinfusa veniva letto come una forma di avvalimento ex lege.

Il correttivo ha inciso su questo assetto, spostando l’attenzione dal consorzio come “contenitore” al soggetto che esegue concretamente le lavorazioni. La finalità è quella di evitare che l’esecuzione dell’appalto venga affidata a operatori che, in astratto, non dispongono dei requisiti tecnici richiesti.

In questo senso, l’art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. n. 209/2024, distingue in modo netto tra:

  • esecuzione dell’appalto in proprio da parte del consorzio stabile, mediante la propria struttura di impresa;
  • esecuzione dell’appalto tramite una o più consorziate indicate in sede di gara.

In questo secondo caso, il Codice chiarisce che la designazione delle consorziate non integra subappalto, ma incide direttamente sulla verifica dei requisiti di qualificazione.

